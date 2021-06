Prozess: Messerstecher gesteht Angriff auf seine Frau

Landgericht

Der 48-jährige Remscheider hatte im August 2016 im Stadtpark mehrfach zugestochen.

Von Dirk Lotze

Ein Angeklagter (48) aus Remscheid hat den lebensgefährlichen Messerangriff auf seine Frau (38) vom vergangenen August im Stadtpark gestanden. Vor dem Landgericht Wuppertal ließ der Mann am Mittwoch seine Anwältin erklären: „Er räumt ein, die Geschädigte verletzt zu haben.“

Über jahrelangen Streit im Familienleben berichteten Opfer und Angeklagter am ersten Verhandlungstag völlig Unterschiedliches. Die Tat vom Nachmittag des 13. August 2016 hatte sich vor den Augen der fünfjährigen gemeinsamen Tochter und mehrerer Passanten abgespielt.

Der Angeklagte gab an, sich nur an das Gespräch vor seiner Attacke erinnern zu können. Er wisse ansonsten keine Einzelheiten mehr: Nicht, dass sein Opfer auf dem Boden lag, nicht dass er darüber gekniet und zugestochen haben soll. Er erinnere sich auch nicht an Angriffe mehrerer Augenzeugen auf ihn – mit Tritten, Steinen und Pfefferspray.

Der Anklage zufolge wurde die Frau durch 15 bis 20 Stiche mit einem Küchenmesser verletzt. Das Eingreifen der Passanten rettete ihr womöglich das Leben. Der Mann wurde festgehalten, bis die Polizei kam, und vor Ort festgenommen.

Die Frau und die Tochter lebten damals in einem Frauenhaus. Sie hatten sich mit dem Mann im Park getroffen, damit er ihren Aufenthalt nicht erfahren würde.

Vor fünf Jahren aus Mazedonien nach Remscheid gekommen

Den Richtern erklärte der Angeklagte, seine Frau sei psychisch krank. Sie seien 2012 aus Mazedonien hergekommen, weil sie hier besser medizinisch versorgt werden konnte. Ihre Krankheit sei der Grund für mehrere Aufenthalte in Frauenhäusern gewesen. Mit seinem Verhalten habe das nichts zu tun. Er habe sich über Jahre um sie gekümmert. Sie habe gedroht, ihn falsch wegen Gewalttätigkeiten zu beschuldigen. Sie stehle und betrüge.

Die 38-Jährige hingegen berichtete das im Zeugenstand umgekehrt. Ihr Mann habe sie geschlagen. Das gemeinsame Geld habe er verspielt. Einigkeit besteht nicht einmal beim Familienstand. Er sagte, er sei verheiratet. Sie erklärte, sie seien seit 2010 geschieden, und sie könne das beweisen.

Übereinstimmung gibt es darin, dass sie 1996 zusammen kamen, als sie 16 und er 26 Jahre alt waren. Er führte an, sie habe ihm im Park Affären mit 20 Liebhabern gestanden und ihn beleidigt: „Der Sex mit Dir ist schlecht.“ Sie erwiderte: „Er weiß, dass das nicht stimmt. Ich hatte nie einen Anderen. Er ist mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und mein Freund.“

Der Polizei soll ein Zeuge berichtet haben: „Der hat die Tat ganz locker durchgezogen.“ Laut Gericht gaben weitere Zeugen an, der 48-Jährige habe nach seiner Überwältigung im ruhigen Ton erklärt: „Sie ist mir fremd gegangen.“

Und: „Ich bin Moslem und musste meine Ehre retten.“ Von dieser mutmaßlichen Äußerung distanzierte sich der Angeklagte. Eine solche Überlegung sei ihm fremd. Er sei nicht religiös. Der Prozess wird fortgesetzt.