Prominente radeln für schwerkranke Kinder

Neben Felix Magath (M.) radeln auch Schauspieler Daniel Buder (l.) und Sportreporter Werner Damm mit.

Die Tour der Hoffnung machte bei der Volksbank in Lennep halt. Mit dabei waren Fußballstars – wie Felix Magath und Nia Künzer.

Von Sabine Naber

Begeisterter Applaus brandete auf, als am Samstagmittag die rund 200 Radfahrer in ihren grünen Trikots auf dem Gelände der Volksbank in Lennep vorfuhren. Seit vier Tagen sind sie auf ihrer „Tour der Hoffnung“ für krebskranke Kinder unterwegs und machten im letzten Teil der Etappe einen Zwischenstopp am Tenter Weg, bevor es weiterging zur Kinderklinik in St. Augustin. Zum Tross gehören viele prominente Sportler, Olympiasieger, Weltmeister, Europa- und Deutsche Meister wie beispielsweise die Fußball-WM-Gewinnerin Nia Künzer, der Radsportler Klaus-Peter Thaler oder auch die Olympiasiegerin im Biathlon Petra Behle, die Schirmherrin der Tour.

„Toll, dass Sie alle da und bei uns sind. Das Büffet ist eröffnet“, machte es Andreas Otto, Vorstandsvorsitzender der Volksbank im Bergischen Land, zunächst kurz, um die hungrigen Radfahrer erst einmal in Ruhe essen und trinken zu lassen.

„Bergauf habe ich es schon in den Beinen gespürt.“

Felix Magath, Fußballtrainer

„Die Steigungen waren schon arg anstrengend. Ich merke es in den Beinen. Aber es ist ja für eine gute Sache. Und Spaß macht es auch“, schilderte Alexandra Gidia ihre Eindrücke. „Ich bin ein Neuling bei dieser Tour. Und begeistert davon, wie traumhaft schön diese Gemeinschaft ist. Jeder ordnet sich ein, ist für den anderen da. Aber bergauf habe ich es schon in den Beinen gespürt“, gab auch Fußball-Legende Felix Magath zu.

„Herzlichen Dank für das, was Sie leisten. Sie schenken den Menschen Hoffnung, setzen ein Zeichen der Solidarität für Kinder und Familien in einer belastenden Lebensphase“, sagte OB Burkhard Mast-Weisz, der die Schirmherrschaft an diesem Tag übernommen hatte. Andreas Otto überreichte einen Scheck über 10 000 Euro. Eine Spende, die der Elterninitiative Kinderkrebsklinik Düsseldorf und dem Förderverein für krebskranke Kinder in Köln zugutekommen wird. „Besser kann man auch als Bank sein Geld nicht anlegen“, erklärte der Vorstandsvorsitzende. Mit einer „La-Ola-Welle“ und dem Ruf: „Ihr seid der Meinung, das ist spitze“, bedankten sich die Radfahrer.

Klaus-Peter Thaler, der den Scheck in Empfang nahm, lobte den Empfang, das tolle Essen, die Getränke und übergab Otto die Medaille der Tour der Hoffnung: „Wir sind 35 Kilometer am Stück gefahren, eingestreut waren kleine Wellen“, kommentierte er die anstrengenden Steigungen im Bergischen.

Die frühere Eiskunstläuferin Marina Kielmann, die bis vor ein paar Jahren mitgefahren ist und seitdem die Touren moderiert, holte Professor Dr. Hermann Girschick, den Leiter der Kinderklinik in Berlin-Friedrichshain, auf die Bühne. „Mit einem speziellen Projekt, für das die Tour der Hoffnung die Anschubfinanzierung geleistet hat, führen wir die Kinder wieder an ein normales Leben heran. Mit einer normalen Regelversorgung hätten wir das niemals finanzieren können“, sagte der Arzt, der selbst seit Jahren mit dem Fahrrad dabei ist.

LOKALE VERSORGUNG ESSEN UND TRINKEN Die Steinhaus GmbH hatte für Pasta, die Steinhaus & Co. Konserven GmbH für einen fruchtigen Nachtisch gesorgt. Die Haaner Felsenquelle war mit einem Getränkestand vor Ort. Der geplante Fallschirmsprung von Eberhard Gienger und Klaus Renz musste wetterbedingt abgesagt werden.

Zu jeder Tour gehört auch das Tour-Lied, in dem es unter anderem heißt: „Wenn Kinder lachen, geht für uns die Sonne auf.“ Am Samstag wurde es von den Kindern des Solinger Felix-Kids-Club und der Musical-Sängerin Jessica Kessler gesungen. Auch das wurde mit einer „La-Ola-Welle“ honoriert. Durch die bundesweite „Tour der Hoffnung“ – es gibt sie bereits seit 36 Jahren – kommen in jedem Jahr rund eine Million Euro Spenden für krebskranke Kinder, ihre Behandlung, ihre Begleitung und ihre Geschwisterkinder. Durch Nordrhein-Westfalen ging die Tour zuletzt vor zehn Jahren.