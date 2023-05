Professorin fordert: Panzer raus

Prof. Dr. Ulrike Reutter sorgte beim RGA-Uni-Vortrag in der Klosterkirche für eine lebhafte Diskussion im Publikum.

Expertin spricht beim RGA–Vortrag über die Mobilität der Zukunft. SUVs will sie aus den Städten verbannen.

Von Axel Richter

Remscheid. Eine Fahrspur nur für Fahrräder? Dafür eine Spur weniger für Autos? Und das auf der Neuenkamper Straße, der Hauptverkehrsachse zwischen Lennep und Alt-Remscheid? Darüber gingen die Meinungen auseinander beim RGA-Uni-Vortrag in der Lenneper Klosterkirche. In einem anderen Punkt waren sich die Zuhörerinnen und Zuhörer aber einig: Remscheid ist eine Stadt für Autofahrer. Und für Radfahrer und Fußgänger zuweilen lebensgefährlich. Nicht nur auf der Neuenkamper Straße.

Prof. Dr.-Ing. Ulrike Reutter will das ändern. Die Expertin für Öffentliche Verkehrssysteme und Mobilitätsmanagement sucht nach Ideen für die Mobilität der Zukunft. Entsprechend hatte sie ihren Vortrag überschrieben. Auf RGA-Einladung sprach sie zum Thema „Nachhaltige Mobilität - auf neuen Wegen zu Verkehrswende und lebenswerten Innenstädten“ und sorgte unter den 50 Besuchern für eine rege Diskussion.

Schließlich steht die Raum- und Verkehrsplanerin von der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen für klare Kante, wenn sie zum Beispiel fordert, dass SUVs im Zweifel aus den Städten verbannt gehören. „Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, den öffentlichen Raum mit seinem übergroßen Fahrzeug zu beglücken“, hielt sie fest. „Wenn ich in meiner Wohnstraße keinen Parkplatz für einen solchen Panzer finde, dann darf ich mir einen solchen Panzer eben nicht zulegen.

Doch das Auto ist nicht nur Statussymbol, sondern für viele Menschen schlicht das Transportmittel, auf das sie weder verzichten können noch verzichten wollen. Erst recht nicht, wenn sie auf dem Land leben. Die moderne Arbeitswelt fordert zudem den mobilen Arbeitnehmer, trotz Homeoffice.

Die Zahlen sind entsprechend. Von 4,5 Millionen Pkw im Jahr 1960 stieg ihre Zahl bis 2022 auf 48,5 Millionen. Die Tendenz ist weiter steigend. Die Folgen: Autos verbrauchen heute ein Drittel der insgesamt zur Verfügung stehenden Energie und gehören zu den Klimakillern überhaupt. Abgase und Lärm machen krank. Und: Durch Reifenabrieb gelangen allein in Deutschland jährlich 111 400 Tonnen Mikroplastik in die Umwelt.

Uni-Vortrag von Ulrike Reutter: Zuhörer setzen schon lange ihre eigene persönliche Verkehrswende

„Es ist höchste Zeit zu handeln“, erklärte Ulrike Reutter deshalb in Lennep. Doch hatte sie für die RGA-Leserinnen und -Leser auch eine aufmunternde Botschaft dabei: „Wir haben es in der Hand. Wir können die Zukunft gestalten.“ Gefragt sei dabei nicht nur die Politik, sondern jeder und jede Einzelne.

Dass im Publikum einige ihre persönliche Verkehrswende schon eingeleitet haben und zumindest nicht immer auf das Auto setzen, zeigte sich bald. Die Referentin selbst war mit der Bahn aus Wuppertal angereist. Sie, ihr Mann und auch die Kinder verzichten seit mehr als 30 Jahren auf einen eigenen Pkw. Und die Familie lebt nicht in Berlin Mitte, wo in den Hauptverkehrszeiten alle zwei Minuten eine U-Bahn fährt. Die Professorin pendelt zwischen Dortmund und Wuppertal, wo sie eine kleine Wohnung unterhält. Die Züge fahren unzuverlässig. Aber, sagt Ulrike Reutter: „Im Stau zu sitzen, macht auch keine Freude.“

Wie Alternativen zum Auto vor Ort gefördert werden können, zeigte sie an einem Beispiel in der Wuppertaler Nordstadt auf. Wo früher auf städtischer Fläche Anwohner ihre Autos parkten, können heute Fahrräder abgestellt werden, dazu gibt es eine Car-Sharing-Station und eine Bushaltestelle um die Ecke. „Wir haben wenig Contra bekommen, dass Parkplätze weggefallen sind“, berichtete die Professorin. Und die Plätze für Lastenfahrräder seien im Nu vermietet gewesen.

Solche Mobilstationen sollten deshalb „raus aus der Nische und rein in die Großserie“, fordert die Professorin. Natürlich koste das Geld, wie auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs Geld koste. Über die Kosten, mit denen die Steuerzahler den Autoverkehr finanzieren, spreche jedoch kaum einer.

RGA-Uni-Vortrag: So geht es weiter

Wie sicher fühlen sich die Remscheiderinnen und Remscheider? Welche Angsträume gibt es in der Stadt. Und wie lassen sie sich ausräumen? Antworten auf diese Fragen gibt es beim nächsten RGA-Uni-Vortrag am Mittwoch, 24. Mai. In der Klosterkirche ist dann der Sicherheitsexperte Dr. Tim Lukas zu Gast. Beginn seines Vortrages zum Thema „Die Angst ausRäumen ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei