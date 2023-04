Professor hat „Bock, was zu machen“

Auftakt zum RGA-Uni-Semester 2023 mit Politikwissenschaftler Detlef Sack.

Von Axel Richter

Wenn die Italiener in freien demokratischen Wahlen die Rechtspopulistin Giorgia Meloni zu ihrer neuen Ministerpräsidentin machen, „dann ist das so“, sagt Prof. Dr. Detlef Sack: „Punkt!“ Damit unterstreicht der Wissenschaftler von der Uni Wuppertal die Tatsache als solche. Nicht, dass er Meloni oder die Politik, für die sie steht, gut findet. Allerdings fordert er, den Wählerwillen der Italiener zu akzeptieren. Auch auf die Gefahr hin, dass die Melonis dieser Erde die Demokratie auszuhöhlen und die Opposition auszuschalten?

Es waren spannende Fragen, denen sich der Politikwissenschaftler in der Lenneper Klosterkirche nach seinem Vortrag in der Diskussion mit dem Publikum stellte. Auf Einladung des Remscheider General-Anzeigers war der Professor von der Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften der Bergischen Universität Wuppertal nach Lennep gekommen. Prof. Dr. Sack gab dort den Auftakt des RGA-Uni-Semesters 2023.

Zum 35. Mal holt der RGA in diesem Jahr vier Wissenschaftler vom Wuppertaler Grifflenberg in die Klosterkirche, die dort von ihrer wissenschaftlichen Arbeit als Forscherinnen und Forscher berichten. In diesem Jahr geht es ebenso um gesellschaftliche wie technische Entwicklungen, die viele Menschen angesichts des Krieges gegen die Ukraine und die Folgen insbesondere für die Energieversorgung, die Preisentwicklung und die deutsche Wirtschaft mit Sorge betrachten.

Große bevölkerungsreiche Länder zeigen autokratische Tendenzen

„Es sind keine guten Zeiten für die Demokratie“, hielt Prof. Dr. Sack gleich eingangs seiner Ausführungen fest. Das gilt jedenfalls in der Draufsicht auf Weltkugel. Ausgerechnet große bevölkerungsreiche Länder, die international an Einfluss gewinnen werden, zeigen autokratische Tendenzen. „Indien zum Beispiel ist nur noch schwer als Demokratie zu bezeichnen“, hielt der Professor fest.

Auf dem Subkontinent wie auch in Afrika und im pazifischen Raum gewinnt zudem China an Einfluss und präsentiert sein Gesellschaftsmodell als Gegenentwurf zum Westen. „Die Demokratie ist auf dem Rückzug“, hielt der Professor fest. International, denn für Deutschland gilt das nicht.

Ausgerechnet in Thüringen, wo Querdenker, Putin-Versteher und andere Demokratiefeinde reihenweise auf die Straße gingen, förderten jüngste Studien Bemerkenswertes zutage. 89 Prozent der Befragten stehen hinter der Demokratie.

Nicht nur Corona: Deutsche erleben seit 20 Jahren eine Dauerkrise

Das sind keine Werte, die für eine Krise des demokratischen Rechtsstaates sprechen. Im Gegenteil. Dennoch erleben insbesondere die Deutschen eine 20 Jahre währende Dauerkrise: Auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 folgten die Banken-, Finanz- und Wirtschaftskrise. Dann die Klimakrise, die je nach Sichtweise als Klimawandel oder Klimakatastrophe daherkommt. Dann die Corona-Krise und schließlich die Energiekrise.

Nicht alles ist so oder ähnlich schon mal da gewesen. Krisen gab es gleichwohl früher schon. Einschließlich einer aufbegehrenden Jugend, die sich wohl nicht auf die Straße klebte, aber zum Beispiel den Vater fragte, was er denn so zwischen 1933 und 1945 gemacht hat.

Heute wie damals begegnen die Menschen den Herausforderungen unterschiedlich. Als Kulturpessimisten zum Beispiel, die sich im Katastrophismus („Wir sind alle bedroht“) üben. Als griesgrämige Konservative („Ob das noch lange gut geht?“) oder eben auch als zuversichtliche Pragmatiker („Wir schaffen das“).

Wer mochte, durfte sich beim RGA-Uni-Vortrag selbst einordnen. Wo er sich selbst sieht? „Ich habe Bock, mich mit anderen zu engagieren und etwas für unser Land zu machen“, erklärte Prof. Dr. Detlef Sack. Dafür spricht sein eigener Lebensweg. Neben seiner beruflichen Lehr- und Forschungsarbeit im In- und Ausland engagiert sich der Professor vom Grifflenberg unter anderem in der Flüchtlingsarbeit.

Vortragsreihe: So geht es weiter

Um die Verkehrswende und lebenswertere Innenstädte geht es beim nächsten Vortrag in der RGA-Uni-Reihe. Prof. Dr.-Ing. Ulrike Reutter lehrt und forscht an der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen. Dort beschäftigte sie sich mit Mobilitätsmanagement und öffentlichen Verkehrssystemen. Mit dem RGA hat sie sich in Remscheid auf die Suche nach Verbesserungen gemacht. Ihre Ergebnisse präsentiert sie am Mittwoch, 10. Mai, in der Lenneper Klosterkirche. Beginn ist um 19 Uhr.