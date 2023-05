Produktionsschule auf dem Markt

Zum bundesweiten Aktionstag der Produktionsschulen und Jugendwerkstätten am Mittwoch, 10. Mai, präsentiert sich die Produktionsschule der Arbeit Remscheid an diesem Tag mit einem erweiterten Angebot auf dem Wochenmarkt vor dem Rathaus. Seit zwei Jahren bietet die Produktionsschule Öle, Kräuter, Aufstriche und Mittagsgerichte auf dem Markt an, damit werden auch junge Menschen beim Übergang Schule-Beruf unterstützt.