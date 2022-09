Probleme bei S7 - Busse pendeln

+ © Roland Keusch Wegen Personalproblemen fällt ab Montag stündlich eine von drei Verbindungen aus. © Roland Keusch

Aktuell mit Schienenersatzverkehr. Ab Montag fällt eine von drei Fahrten pro Stunde aus - Ersatzbusse pendeln.

Solingen. Der Müngstener fällt wegen akuter Personalprobleme seit heute (10.9.) ganz oder zum Teil aus. Ein Not-Bus ist eingerichtet.

Wie der VRR mitteilt, pendelt im Stundentakt ein Bus als Schienenersatzverkehr (SEV) zwischen Solingen Hbf und und Wuppertal-Oberbarmen. Zwischen Oberbarmen und Wuppertal-Hauptbahnhof können verschiedene andere Linien genutzt werden. Auch am Sonntag pendelt der Bus im Stundentakt.

Ab Montag, 12. September, wird ein Bus nach einem Notfahrplan im 20-/ bzw. 40-Minuten-Takt fahren. Die Regelung gilt bis einschließlich Freitag, 16. September. Hier geht es zum Ersatzfahrplan zwischen Oberbarmen und Solingen für die kommende Woche.

Und hier geht es zur Liste, welche Fahrten genau in der Woche 12.-16. September komplett ausfallen.

Auch Autofahrer müssen sich auf eine Baustelle einstellen - jedenfalls alle, die auf der A3 unterwegs sind. Zwischen dem Autobahnkreuz Hilden und der Anschlussstelle Solingen will die Autobahn GmbH Rheinland am Sonntag die Fahrbahnmarkierungen auftragen. Das hat die Autobahn GmbH angekündigt. Die Arbeiten sollen in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr erfolgen. In dieser Zeit werden zwei der drei Fahrbahnen gesperrt.

Mehr Meldungen aus Remscheid finden Sie hier.