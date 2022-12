Privacy: Ausklang im familiären Rahmen

Hardrock-Coverband beschließt 2022 im „Miro“ – Jahr im Zeichen des neuen Drummers.

Remscheid. Privacy beschließen das Jahr mit einem familiären Konzert. Die Remscheider Hardrock-Coverband macht es sich am Samstag, 17. Dezember (19.30 Uhr; Eintritt frei), im „Miro“ gemütlich. In der Gaststätte gegenüber vom Teo Otto Theater spielen sie einen Weihnachtsgig ohne Weihnachtshits, unter anderem mit einer neuen Interpretation von Cutting Crews „I just died in your arms tonight“. Für Bandkopf Markus Schulz (Gitarre) eine gelungene Version: „Da haben wir auch lange dran gefummelt.“

Sechs Gigs hat Privacy 2022 gespielt. Im Sommer waren sie schon einmal im „Miro“, draußen im Biergarten. Den Jahreshöhepunkt konnten die sechs Musiker nicht wahrnehmen. „Das Löwenfestival auf dem Theodor-Heuss-Platz haben wir verpennt durch unsere schlecht geplanten Urlaube“, ärgert sich Schulz, kurz „M“ genannt. 2023 werden die sechs Musiker den Fehler nicht wiederholen.

2022 stürzte sich die Band auf kleinere Gigs, trat in der Buderus-Lokalrunde an: „Der Auftritt im Löf war cool, aber lange nicht da, wo wir vor Covid aufgehört haben. Die Menschenmengen von damals waren dieses Jahr nicht unterwegs.“ Insgesamt stand für Markus Schulz 2022 „ganz im Zeichen des neuen Drummers“. Mit Martin Gombik wurde hart daran gearbeitet, den Breckerfelder in die Spezialinterpretationen bekannter Songs einzuarbeiten. Was 2023, das 34. Jahr der Hardrocker, für Privacy bringen wird? Markus Schulz weiß es nicht: „Der Kalender ist noch relativ leer. Starten werden wir wahrscheinlich im Frühjahr im Deja Vu.“ AWe