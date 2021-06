Prinzessin oder Superheld gehen immer

Karneval

Deiters-Filialleiterin Vasiliki Iazaridou (links) und Lena Hanußek präsentieren einige Kostüme aus ihrem großen Angebot.

Eine große Auswahl an Kinderkostümen erleichtert das Verkleiden an den Karnevalstagen.

Von Sabine Naber

Die fünfte Jahreszeit hat längst begonnen, und die echten Jecken können aber die Höhepunkte wie Weiberfastnacht oder Rosenmontag kaum noch abwarten. Und zu einer richtigen Karnevalsfete oder dem Rosenmontagszug gehört natürlich das passende Kostüm. Und dann heißt es: „Sei wer du willst.“

Und das ist auch das Motto des Karnevalskostüm-Geschäftes „Deiters“, das sich – als eine von 26 Filialen innerhalb Deutschlands – im vergangenen Sommer auch in Remscheid, an der unteren Alleestraße angesiedelt hat. Neben einer riesigen Auswahl an Kostümen für Erwachsene, kommen hier auch Kinder absolut nicht zu kurz. „Wir haben für jedes Alter tolle Kostüme“, weiß Filialleiterin Vasiliki Lazaridou und sagt, dass sie rund 2000 Kostüme vorrätig hat.

Ganz besonders die Kinder würden es lieben, sich zu verkleiden und in alles zu verwandeln, was sie schon immer sein wollten: mutige Superhelden wie Batman und Spiderman, oder hübsche Prinzessinnen und kuscheliges Lieblingstier.

Die Auswahl ist riesig. Viele Eltern würden ihren Kindern die Wahl lassen. „Für die ganz Kleinen, die noch im Kinderwagen sitzen, kaufen die Eltern auch schon mal warme Plüsch-Kostüme mit Kapuze oder nur Zubehör wie Haarreifen, Ringelshirt oder ein Hütchen“, erzählt die Fachfrau. Manche Familien würden sich auch für die gleichen Kostüme entscheiden, denn Vieles gibt es hier für Kinder und Erwachsene. Da sind dann ganze Löwen- oder Flower-Power-Familien zu sehen.

Tierkostüme sind nicht nur lustig, sie wärmen auch

Neu sei in dieser Saison zum Beispiel die Latzhose oder das Kleid „ Krümelchen“, dem Krümelmonster aus der Sesamstraße nachempfunden. Aufgenähte Keksapplikationen gehören ebenso dazu wie der Haarreifen, auf dem die Krümelmonster-Augen neugierig in die Runde gucken.

Im Trend ist auch das Prinzessinnen-Kleid „Fröschkönigin“. Das ist natürlich grün-weiß, bestickt mit Perlen und verziert mit einer großen weißen Blüte, an der viele kleine Blümchen hängen. Dazu sind unterschiedliche Kronen im Angebot. Es gibt passende Handschuhe und Haarspray mit viel Glitzereffekt.

Unzählige Tierarten sind auch vertreten. Ob Drachen oder Tintenfisch, Bären oder Erdmännchen, Löwen oder Affen, Stinktier oder Panda – die entsprechenden Plüsch-Overalls sehen nicht nur lustig aus, sie halten auch warm, wenn‘s zum Rosenmontagszug oder den Veedelszügen gehen soll.

Wer sich als Clown verkleiden möchte, der kann das im Jumpsuit tun. Oder eine Latzhose anziehen, einen bunten Lappenrock tragen oder sich für den Clowns-Anzug Pepe entscheiden. Das passende Zubehör, wie rote Perücke und gleichfarbige Pappnase gibt es für die Kids auch. „Accessoires gehen immer“, weiß Vasiliki Lazaridou. Für sie und ihre Kolleginnen ist der Karneval der Höhepunkt des Jahres. Die ersten hätten allerdings auch schon vor Weihnachten nicht nur nach einer Nikolausmütze oder dem Weihnachtsmannkostüm Ausschau gehalten, sondern auch nach einer Verkleidung für die närrische Zeit.

DEITERS ÖFFNUNGSZEITEN Bis Rosenmontag hat das Geschäft Deiters, Alleestraße 13, von montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags von 10 bis 19 Uhr. Nach der Karnevalszeit ist der Kostümladen von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Dazu kommen die Motto-Partys, die immer beliebter werden. Da würde speziell nach 70er Jahre Kleidung oder knallbunten Schlaghosen aus der Flower-Power-Zeit mit Peace-Abzeichen gesucht.

Jedes Jahr gibt es neue Trends für die Karnevalszeit. Und wer sich nicht für ein Kostüm entscheiden kann, der kombiniert einfach ein paar Einzelteile oder mixt sich aus mehreren Kostümteilen ein neues Outfit. „Bei uns ist alles erlaubt. Und wir haben auch für jeden Geldbeutel etwas“, sagt die Filialleiterin. Sie hat sich für die tollen Tage für ein Reh-Kostüm entschieden. Vielleicht, weil dank des Disney-Kinderfilms „Bambi“ dieses Tierkostüm eines der beliebtesten überhaupt ist.