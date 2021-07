Wahl ist knappe Sache

In der derzeitigen Amtszeit gehören unter anderem Alina Thiel (v.l.), Anja Müller-Reichenbach und Petra Bücheler dem Presbyterium der evangelischen Gemeinde Lüttringhausen an. Für die Wahl im März fand die Gemeinde erst bei der Gemeindeversammlung genügend Kandidaten.

Oftmals gibt es nur so viele Kandidaten wie Plätze. Daher wird am 1. März 2020 nicht überall gewählt.

Von Leon Hohmann

Es war eine ganz knappe Sache bei der evangelischen Kirchengemeinde in Lüttringhausen für die Presbyteriumswahl am 1. März 2020: Zuerst meldeten sich nur elf Kandidaten für die zwölf Presbyterstellen, die nicht von Mitarbeitern und Pfarrern besetzt werden. „In der Gemeindeversammlung konnte noch jemand benannt werden“, sagt Pfarrerin Kristiane Voll. Es ist eine bundesweite Entwicklung, die den Gemeinden Sorge bereitet: Immer weniger Menschen bewerben sich für das Amt als Presbyter. Dabei ist das Presbyterium das oberste, wirtschaftliche und geistliche Gremium, ohne das die Gemeinde nicht existieren würde, erklärt Pfarrer Martin Rogalla von der Stadtkirchengemeinde. „Es ist überall schwieriger geworden, Menschen zu gewinnen, die sich für vier Jahre verpflichten.“

Pfarrer Martin Rogalla sieht ein generelles, gesellschaftliches Problem.

Nicht erst mit Blick auf die Wahl im kommenden Jahr taucht das Problem auf. Bereits bei der Benennung der Presbyter in 2016 gab es nicht genügend Kandidaten. So gab es im Kirchenkreis Lennep 190 zu besetzende Stellen. Für diese wurden allerdings nur 187 Vorschläge gemacht – also drei weniger als benötigt. 138 Kandidaten hatten zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens einmal das Presbyter-Amt übernommen. So geht es aus einem aktuellen Zahlenwerk der Evangelischen Kirche im Rheinland hervor. 24 852 Gemeindeglieder waren 2016 wahlberechtigt. Allerdings gaben nur 2093 Wähler – als weniger als zehn Prozent – ihre Stimme ab.

Auch die Katholiken haben Probleme, ihre Gremien zu besetzen, sagt Elisabeth Schnocks.

Auch gibt es einen deutlichen Rückgang der Gemeindeglieder. So waren es im Jahr 1987 noch 100 300 Gemeindeglieder im Kirchenkreis. Diese Zahl sank bis 2018 auf 64 000 Gemeindeglieder. „Die Kirche hat an Bedeutung verloren“, fasst es Stadtkirchen-Pfarrer Rogalla zusammen. 10 Presbyter braucht dessen Gemeinde. 11 Kandidaten gibt es. „Wir hätten gerne mindestens 12 Bewerber gehabt“, sagt Rogalla. „Früher war es eine große Ehre, gewählt zu werden.“ In allen Bereichen sei es schwieriger geworden, Menschen für regelmäßige Ehrenämter zu verpflichten. „Für einzelne Projekte ist das kein Problem.“

Auch katholische Gemeinden fehlende Ehrenamtliche

Dieses Problem gibt es nicht nur bei den evangelischen Gemeinden. Auch die katholische Kirche hat Probleme, ausreichend Ehrenamtliche für ihre Gremien zu finden. „Wir kriegen immer einen Pfarrgemeinderat zusammen“, sagt Elisabeth Schnocks. Sie ist die Vorsitzende des Katholikenrates des Stadtdekanates. „Es ist aber keine richtige Wahl.“, bemerkt sie. Denn es gebe meist nur zwei bis drei Kandidaten mehr als zu besetzende Plätze.

Daran hat auch nichts die Fusion mehrerer Kirchengemeinden geändert, bei der sich beispielsweise St. Suitbertus, St. Josef, St. Engelbert und St. Marien zusammengetan haben. „Eigentlich müsste es dann auch mehr Kandidaten geben“, meint sie. Doch sie habe festgestellt, dass dem nicht so ist. „Je größer die Struktur ist, desto weniger mag man sich engagieren. Die Gemeinde wird anonymer.“

Anders sieht es in der Auferstehungs-Kirchengemeinde aus, die vor zwei Jahren aus zwei Gemeinden entstanden ist. Dort besteht das Presbyterium in der kommenden Legislaturperiode aus 22 Mitgliedern, die gewählt werden müssen. 24 Kandidaten haben sich gemeldet, berichtet Pfarrer Axel Mersmann. „Wir sind sehr erfreut, dass wir genügend Kandidaten gefunden haben.“

PRESBYTERIUMSWAHL URNENGANG Am 1. März 2020 wird das neue Presbyterium in den evangelischen Gemeinden gewählt. Das ist grundsätzlich an diesem Tag, einem Sonntag, vor oder nach dem Gottesdienst möglich. Wer verhindert ist, kann eine Wahl per Brief beantragen.

Doch wie funktioniert das Prozedere wie bei der Lüttringhauser Gemeinde, wo es genau so viele Bewerber wie Plätze gibt? Dann stellt das amtierende Presbyterium einen Antrag an den Kreissynodalvorstand, dass die Kandidaten die gewählten Mitglieder des neuen Presbyteriums sind. „Das ist aber keine Selbstverständlichkeit“, macht Kristiane Voll deutlich. Gebe es eine vakante Stelle, wird auch ein solcher Antrag gestellt – der Kreissynodalvorstand würde die Gemeinde auffordern, schnellstmöglich die freie Stelle nachzuwählen.