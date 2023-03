Preis für gefällte Bäume könnte in Remscheid steigen

Rückt die Motorsäge an, muss der Bauherr für Ersatz sorgen. Oder zahlen. In Zukunft vielleicht mehr.

Im Bau- und Umweltausschuss wurde jetzt die Anpassung der Schutzsatzung angeregt.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Bäume zu fällen, könnte in Remscheid in Zukunft teurer werden. Im Bau- und Umweltausschuss wurde eine Initiative auf den Weg gebracht, die in der Baumschutzsatzung festgeschriebenen Ausgleichszahlungen zu erhöhen. „Wir werden das mitnehmen und einen Vorschlag erarbeiten“, sagte die zuständige Dezernentin Barbara Reul-Nocke zu, nachdem während der Sitzung klar wurde, dass die derzeitigen Zahlungen nicht ausreichen, um ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen.

Die 1989 in Kraft getretene Satzung regelt, dass Bäume mit mindestens 1,20 Meter Stammumfang gemessen in ein Meter Höhe grundsätzlich nicht gefällt werden dürfen. Es gibt einige wenige Ausnahmen, darunter einige Obstbaumsorten, und die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen zu beantragen, insbesondere wenn der Baum einem Bauvorhaben weichen muss.

Dann muss der Bauherr aber entweder selber für einen Ersatz sorgen, zum Beispiel durch einen neuen Baum an einer anderen Stelle des Grundstücks, oder Ausgleichszahlungen leisten. Mit diesen Einnahmen soll die Stadt eigentlich für Ersatzpflanzungen sorgen.

Neupflanzungen sind aufwendiger geworden

Doch das klappte zuletzt gar nicht mehr, wie aus einer Vorlage der Verwaltung hervorgeht: „In den Jahren 2021 und 2022 konnten keine Neupflanzungen beauftragt werden, da aktuell keine Ausgleichszahlungen im notwendigen Umfang zur Verfügung stehen“, ist da zu lesen. Die Mittel hätten nur noch gereicht, um die neu gepflanzten Bäume der Vorjahre zu pflegen, erklärte Jens Fischer vom Umweltamt: „Neupflanzungen sind aufwendiger geworden.“

Und während auf der einen Seite die Preise stiegen, blieb die Höhe der Ausgleichszahlungen über Jahren unverändert, die Remscheider Baumschutzsatzung wurde zuletzt 2017 geändert. Das führe dazu, dass es für die meisten Bauherren günstiger sei, zu zahlen statt zu pflanzen, stellte Colin Cyrus (Linke) fest. Während die Stadt auch nicht in der Lage sei, mit dem Geld neue Bäume zu pflanzen. „Wir stehen ja wirklich vor einer dramatischen Situation“, betonte Cyrus angesichts des Klimawandels. Da könne es sich Remscheid nicht leisten, keinen Ersatz für die gefällten Bäume zu schaffen.

Bedenken an einer möglichen Erhöhung äußerte Peter-Edmund Uibel (SPD): Wenn die Bauherren wieder mehr selber pflanzen, bestehe die Möglichkeit, dass sie das nicht richtig machen. Oder die Bäume anschließend nur halbherzig pflegen. Auch Susanne Fiedler (Grüne) war sich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Werde das Fällen teurer, bestehe die Gefahr, dass die Bäume gar nicht mehr gemeldet würden. „Ich glaube nicht, dass sich die Bauherren das trauen“, beruhigte sie Jens Fischer. Das Umweltamt kenne die Grundstücke und damit die Bäume gut. Zudem bediene man sich auch an Luftaufnahmen, um den Bestand nachzuvollziehen.