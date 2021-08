Corona: Praxis erhält Mahlzeit als Dankeschön

„Kochen für Helden“

Gastronomen lieferten am Dienstag bei „Kochen für Helden“ an Zahnarzt Dr. Axel Lange und sein Team.

Von Andreas Weber

Remscheid. 70 Essen gingen am Dienstag raus. Ein kostenloses Dankeschön von Markus Kärst und Tobias Riemann für all diejenigen, die in nie dagewesenen Nachkriegszeiten die Versorgung im Alltag aufrechthalten. Seit vergangenem Freitag beliefern die beiden Gastronomen Pfleger, Krankenschwestern, Fachverkäufer im Einzelhandel, Apotheker, Ärzte. Gekocht wird drei- bis viermal die Woche in „Riemanns Küche“ in Lennep. Von 9 bis 12 Uhr wird das Mittagessen zubereitet, dienstags bis freitags mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfern in Remscheid und darüber hinaus ausgeliefert.

Die Auswahl erfolgt auf Vorschlag aus der Bevölkerung. „Wir wählen jedoch auch Menschen aus, von denen wir selber meinen, dass sie es verdient haben“, erklärt Markus Kärst. Um 12.15 Uhr wurden am Dienstag in der Zahnarztpraxis Dr. Axel Lange in Lüttringhausen 15 Portionen aufgetischt. Schnitzel mit Kartoffel- und Krautsalat, eine vegetarische Variante mit Tomaten-Mozzarella-Salat und zum Dessert Kirschjoghurt wurden Am Schützenplatz 1 serviert.

Die große Praxis ist in einer glücklichen Lage. Sie kann den medizinischen Betrieb voll aufrechterhalten – ohne Mitarbeiter in der Corona-Krise nach Hause schicken zu müssen, weil sich die Betreuung nur noch auf Akut- und Notfallbehandlungen beschränkt. Axel Lange, Ehefrau Gaby und das Team öffnen wie gewohnt und vertreten zudem die Praxen Dr. Tesche und Reuschel.

Dabei kommt den Langes zugute, dass zumindest ein Teil der Hygieneartikel ausreichend vorhanden ist. 2019 hatten sie ein Sonderkontingent geordert, das jetzt ein Segen ist. Mit Desinfektionsmitteln ist die Praxis gut ausgestattet, auch der einfache Mund-Nasen-Schutz reicht bis zum Sommer.

FFP2-Masken sind nicht erhältlich oder nur zu Wucherpreisen

Zahnärzte sind aufgrund ihres Berufes einer besonderen Gefährdung ausgesetzt. Sichere FFP2-Masken gibt es zurzeit nicht. „Der Markt ist leer gefegt. Und wenn es Ware gibt, wird sie zum 3000-fachen des ursprünglichen Preises für 15 Euro verkauft. Das kann sich natürlich keine Praxis leisten“, kritisiert Dr. Axel Lange den Wucher von Geschäftsleuten, die die Krise schamlos ausnutzen. Zwei FFP2 hat er – wie andere Kollegen – von der Zahnärztekammer als einmalige symbolische Geste erhalten. „Eigentlich bräuchten wir 16 Masken am Tag.“ Jede hat eine Tragezeit von 30 Minuten, darf aber mittlerweile dreimal aufbereitet werden, was die Lebensdauer auf zwei Stunden verlängern würde.

Um sich besser vor Aerosol, dem mit dem bloßen Auge nicht sichtbaren Schwebestaub, zu schützen, hat Axel Lange Vollsicht-Visiere bestellt. Sollten diese nicht erhältlich sein, arbeitet der technikaffine 51-Jährige am 3D-Drucker an einer Eigenlösung.

Am 1. Mai 2008 übernahm Axel Lange die Praxis in Lüttringhausen und baute sie vor zwei Jahren noch einmal aus. 420 Quadratmeter auf drei Etagen stehen dem Zahnmediziner und seiner Belegschaft zur Verfügung. Lange hat damit eine der größten Zahnarztpraxen in Remscheid.

Die räumlichen Möglichkeiten bescheren in Zeiten der Distanz eine komfortable Situation. Es gibt eine große Rezeption, zwei Wartezimmer plus einen Kinderwartebereich. „Die Abläufe sind so organisiert, dass alle sechs Behandlungszimmer zügig und zeitnah mit Patienten besetzt werden können“, erklärt Gaby Lange. „So können wir gewährleisten, dass Patienten den Sicherheitsabstand wahren und beruhigt zur Behandlung erscheinen.“ Ebenso wurden in dem praxiseigenen Meisterlabor die Hygienemaßnahmen erweitert, damit die drei Techniker auf der sicheren Seite sind.

Beim Mittagstisch am Dienstag half im Übrigen die Weite der Praxis, dass das Schnitzel den 15 Praxismitarbeitern aus sicherem Abstand mundete.

Die Solidaritätsaktion: Kochen für Helden

Markus Kärst (Hotel Kromberg) und Tobias Riemann (Riemanns Küche) haben sich der Solidaritätsaktion „Kochen für Helden“ angeschlossen. Vergangenen Freitag belieferten sie zum Auftakt das Gesundheitsamt. Wer Vorschläge für weitere Empfänger hat, rufe bei Kromberg unter Tel. 59 00 31 an.

