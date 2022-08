An welcher Stelle steht dieses Eckhaus?

Das letzte Rätselfoto zeigte Büchel 6, das einst der Patrizierfamilie Luckhaus gehörte.

Von Andreas Weber

+ Erbaut wurde Haus Luckhaus um 1765 im damals tyischen bergischen Stil. © Roland Keusch

Unser Rätsel der letzten Woche: „Und ob ich das Haus kenne!“, schreibt Jürgen Ackermann. Der ehemalige Vereinsvorsitzende hat allen Grund, ein Ausrufezeichen dahinter zu setzen. Denn: Am 21. September 2015 stellte Hasten für Hasten der Öffentlichkeit den ersten historischen Rundgang über den Büchel vor. „Unser Verein hatte in Zusammenarbeit mit der Historikerin Claudia Holtschneider und Renate Falkenberg von der Unteren Denkmalbehörde fünf Tafeln mit historischen Informationen über die fünf Gebäude auf dem Büchel erarbeitet und dort aufgestellt.“ Büchel 6 zählte dazu.

Günter Kraft wohnt nicht weit entfernt in der Hastener Hofschaft: „Das Haus befand sich seinerzeit in einem katastrophalen Zustand und stand vor dem Zerfall. Architekt Adolf Böker und Dr. Brade übernahmen das Haus in den 90er-Jahren und führten eine aufwendige Kernsanierung durch. Das Haus ist heute ein Schmuckstück und steht unter Denkmalschutz. Die Fertigstellung wurde - wie auf dem Büchel üblich - mit Nachbarn und Freunden und diversen Kaltgetränken gefeiert.“

+ Nach der umfangreichen Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes, ist es wieder ein Schmuckstück. © Roland Keusch

Die Renovierung hatte auch Mängel, weiß Hermann Schmitz: „Denn bei Wind blies den Mietern kalter Wind durch die Steckdosen in die Wohnungen.“ Helmut Schucht nennt es eines der ältesten heute noch stehenden Kaufmannshäuser. „Die sich als Erste den teuren Schiefer und die Ziegelbedachung leisten konnten, waren die Eigentümer Luckhaus.“

Genannt wurde es „das Luckhaus“ nach Engelbert Luckhaus. Jörg Wagner nennt die Details: „Erbaut wurde es um 1765 in einem für diese Zeit des 18. Jahrhunderts typischen Hausbau einer bergischen Patrizierfamilie.“ Auffällig ist der goldene Posaunenengel über dem doppelt geknickten Schweifgiebel, der von dem wirtschaftlichen Erfolg der Familie kündete. „Das Haus wurde in seiner Urform als Wohn- und Geschäfts/Arbeitshaus erbaut, davon zeugt der charakteristische Kranbalken im Giebel. Nach Nutzung zur Werkzeugherstellung in den 20er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts ging das Haus an die Stadt Remscheid über, welches nach jahrelangem Leerstand Anfang 1990 zu einem Denkmal geschützten Wohngebäude in Privatinitiative hergerichtet wurde, so das es noch heute alten Glanz widerspiegelt.“

Büchel 6 steht, wie es der von Hasten für Hasten initiierte historische Rundgang belegt, im Umfeld mehrerer historisch bedeutsamer Häuser, teilt Dieter Prill mit: „Der Kranbalken am Giebel zeugt von der früheren wirtschaftlichen Bedeutung dieser Hofschaft.“ Einen Rundgang könne er nur empfehlen, wirbt Heinz-Jürgen Schmitz. Zur Vergangenheit berichtet Schmitz: „Die Kaufleute waren es, die ihren wachsenden Wohlstand durch den Bau von prachtvollen Stilbauten dokumentierten, wie auch das auf dem Foto abgebildete Villa Luckhaus. Erstmals erwähnt wurde die Hofschaft 1369 als Standort der Güter von Noltze und Rembade zu Bukell und von Hille von den Bukell.“

Roland Benscheid ergänzt dazu: „Eine der Industriequellen in Alt-Remscheid war damals der Büchel. Die in sich geschlossene Ortschaft bestand aus kleinen Wohn- und Fabrikationshäusern mit Schule und Bäckerei. Die Ortschaft Büchel war damals bedeutsam für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Remscheid. Auch im Haus Büchel 6 wurden die Handelswaren unter dem Dach gelagert. Dazu gab es am Haus ein am Giebel befestigten Kran. Die Firma Luckhaus hatte Geschäftsbeziehungen bis in den Orient und nach Südamerika.“