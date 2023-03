Posaunenchor stellt Besuchern Rätsel

Lüttringhauser Ensemble feierte 125 Jahre.

Von Dela Kirchner

Eine voll besetzte Evangelische Stadtkirche in Lüttringhausen, die schon auf den ersten Blick verdeutlicht, wie eng die Beziehung der Lüttringhauser zu „ihrem“ Posaunenchor ist: 125 gemeinsame Jahre mit guten und schlechten Zeiten – da gibt es viele Erinnerungen und Grund zu feiern. Das Jubiläumskonzert am Sonntag war mit dem Titel „Zurück in die Zukunft“ überschrieben und stellte ein äußerst passendes Motto für die wechselreiche Vergangenheit des Chores und das abwechslungsreiche Programm des Abends dar.

Launige und informationsreiche Anmoderationen führten durch den Abend und motivierten das Publikum auch zum aktiven Mitmachen. „Wer erkennt die Melodie?“, lautete die Aufgabe, bei der das Publikum in der Evangelischen Stadtkirche vom Posaunenchor gespielte Stücke erkennen sollte. Chormitglied Gisela Woock, die für die Idee und das Arrangement des musikalischen Potpourris verantwortlich war, zeigte sich darüber überrascht, dass die Besucher sogar mehr Melodien erkannt haben glaubten, als sie versteckt hatte: Melodien aus der „Biene Maja“, der „Sesamstraße“, der „Sendung mit der Maus“, aus „Pippi Langstrumpf“, den „Schlümpfen“ über „Mary Poppins“ und der „Weihnachtsbäckerei“ bis hin zum „Dschungelbuch“ ließen das Publikum mitsingen, mitwippen und in Erinnerungen schwelgen.

Der Erfolg der bunten Melodien-Mischung sprach für sich und hat hoffentlich auch Lust gemacht, sich für die Musik im Posaunenchor Lüttringhausen zu interessieren. Gerade die ganz jungen Chormitglieder ernteten für ihre äußerst gefühlvolle Version von Leonhard Cohens „Hallelujah“ tosenden Applaus. Die Zeitreise durch 125 Jahre Posaunenchor führte zudem bis in das ausgehende 17. Jahrhundert zu Sonaten von Johann Pezelius – und zu der großartigen Komposition „…lobet ihn mit Posaunen“ von Chormitglied Jürgen Kammin, der die 125-jährige Geschichte in 125 Takte „verpackt“ hatte.

Der Posaunenchor Lüttringhausen freut sich über weitere Verstärkung. Zudem soll nach dem Sommer ein Jugendposaunenchor gegründet werden. Wer Interesse hat, findet weitere Infos unter www.posaunenchor-luettringhausen.de.