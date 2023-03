Posaunenchor feiert die 125 mit Pop & Co.

Lüttringhauser laden zum Jubelkonzert.

Remscheid. Was hat die Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ mit Marty McFly und seinem Freund „Doc“ Brown aus den 80ern mit dem Lüttringhauser Posaunenchor zu tun? Ganz einfach: Beide sind Kult. Der Film erst seit 40 Jahren, die Musiktruppe aber schon seit stolzen 125 Jahren. Und das wird nun gefeiert.

Historie: 1898 taten sich sieben Männer samt einem Pfarrer unter dem Dach des damaligen Männer- und Jünglingvereins (heute CVJM) zusammen, um Musik mit ihren Blechblasinstrumenten zu machen. Der Verein wurde 1939 von den Nazis verboten. Der Posaunenchor fand jedoch Unterschlupf: bei der evangelischen Kirchengemeinde Lüttringhausen. „Das war eine einschneidende Veränderung“, sagt Schriftführer Marc Brüninghaus. Die nächste kam Mitte der 70er: Ab sofort durften Frauen mitmachen. „Seitdem hat sich der Posaunenchor entsprechend der Zeit stets gewandelt.“

Heute: Aktuell hat der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Lüttringhausen rund 25 aktive Mitglieder – weibliche wie männliche. Die Jüngsten sind in der Grundschule, die Ältesten Anfang 80. Die meisten kommen aus dem Dorp, aber auch aus Alt-Remscheid und Wuppertal. Der Weiteste reist von Opladen aus an. Der musikalische Leiter ist Philipp Jeßberger, der 1. Vorsitzende Sebastian Brüninghaus. Das Repertoire umfasst naturgemäß geistliche Literatur, da der Chor meist in Gottesdiensten begleitet. „Wir machen aber auch weltliche Musik, Pop und Marschmusik, teils mit Schlagzeug.“

Posaunen: Das Besondere an der Zugposaune sei, dass sie keine Ventile habe. „Sie hat den langen Zug, den man raus und reinschieben kann, was sie gerade bei Kindern attraktiv macht. Denn so kann man lustige Soundeffekte erzielen.“ Die Posaune könne verschiedene Stilrichtungen abdecken.

Mitmachen: Geprobt wird freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr im CVJM-Haus Lüttringhausen. Schnuppern ist erlaubt.

Konzert: Das Frühlingskonzert „Zurück in die Zukunft“ findet am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche Lüttringhausen statt. Es gibt Werke aus der Entstehungszeit als auch moderne – so auch die Filmmusik von „Zurück in die Zukunft“. Zudem ein Potpourri zum Mitraten, Swing, Neue Deutsche Welle oder „. . .lobet ihn mit Posaunen“, eine Komposition des Mitglieds Jürgen Kammin zum 125. Geburtstag, bestehend aus 125 Takten. Wolfgang Frericks stellt sein Können als Solist auf der Tuba unter Beweis. Eintritt frei, Spenden erbeten. mw

posaunenchor-luettringhausen.de