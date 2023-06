Wo ist diese zentrale Kreuzung?

Rätselfoto zeigte die Ecke Kaiser- /Bahnhofstraße in Lennep – Von Amtsgericht, Sparkasse, RWE bis zu Vaillant.

Von Andreas Weber

Das Rätsel der letzten Woche: Der Blick von der Bahnhofstraße bis zur Kölner Straße in Lennep erinnerte Ralf Peter an sein Arbeitsleben: „Der Marsch von meiner Dienststelle in der Wupperstraße bis zur Sparkasse hielt mich in Bewegung und tat mir als Schreibtischtäter gut.“ Die Sparkasse gegenüber vom Bahnhof, von der Peter spricht, war Teil des RGA-Rätsels.

Heinz-Jürgen Schmitz erläutert dazu: „Bis zur Umbenennung 1922 hieß diese Straße Kaiserstraße. Das Foto entstand vom Standpunkt des 1910 erbauten Lenneper Bahnhofs. Heute befindet sich dort der Kreisel an der Robert-Schumacher-Straße, die nach dem verdienstvollen Stadtpolitiker benannt wurde.“ Der Sozialdemokrat Robert Schumache (1936-1995) war ehemaliger Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der SPD-Fraktion.

Im Keller des Boardinghouses befindet sich uralte Gefängniszelle

+ Blick vom Bahnhof bis zur Kölner Straße: Rechts das von Architekt Albert Schmidt 1891 erbaute Wohn- und Gasthaus. © Roland Keusch

Schmitz schreibt weiter: „Im Vordergrund auf der rechten Seite sieht man das 1891 vom bekannten Lenneper Architekten und Baurat Albert Schmidt erbaute Hotel Kaiserhof. Ab 1926 diente das Gebäude der Lenneper Sparkasse. An diesem Gebäude sind die verschiedenen Epochen an der Fassade interessant. Heute erinnert nur noch der klassische Torbogen an vergangene Zeiten. Gut zu erkennen auf der linken Seite des Fotos das 1881 ebenfalls vom Architekten Schmidt erbaute Rathaus mit dem damaligen Amtsgericht.“ Dieses Gebäude sei ebenfalls noch beeindruckend, findet Schmitz.

Der RGA-Leser lobt auch die Architektur der von RWE Lennep am Bahnhof 1985/86 errichteten modernen Verwaltungszentrale. „Über eine Straßenbrücke (Düstergasse/Am Johannisberg) ist das sich anschließende dreiteilige Parkhaus zu erreichen. In der Blütezeit haben dort bis zu 500 RWE-Mitarbeiter gearbeitet. Später mietete die Firma Vaillant Büros für weit über 100 Mitarbeiter. Heute befindet sich dort unter anderem die Betriebskrankenkasse.“ Die Vaillant-Betriebskrankenkasse, 1953 gegründet, fusionierte später mit der Pronova BKK.

+ Das Portal des abgerissenen historischen Gebäudes steht noch an der Bahnhofsecke vor dem Vaillant-Gebäude. © Roland Keusch

Peter Krämer nennt das ehemalige Rathaus „imposant“. „Vor vielen Jahren abgerissen und durch einen Neubau des RWE ersetzt, der nun zu einem großen Teil von der Fa. Vaillant genutzt wird. Der markante Eingangsbereich mit den Säulen ist als Erinnerung erhalten geblieben und steht heutzutage etwas weiter rechts als Solitär.“

Krämer verweist auch auf das „alte“ Rathaus unten links und das ehemalige Amtsgericht, welches vor ein paar Jahren nach aufwändiger Renovierung am 28. Oktober 2016 als Boardinghouse „Zum roten Löwen“ eröffnet wurde. „Dort im Keller befindet sich heute noch eine uralte Gefängniszelle.“ Helmut Schucht lenkt den Blick auf die frühere Kaiserstraße: „Das Hotel Kaiserhof in der Nähe des Bahnhofs war eine der ersten Adressen seiner Zeit, so heißt es.“

Auch Dieter Prill kannte die richtige Antwort: „Diesmal sind wir in der Bahnhofstraße in Lennep. Dieses wunderschöne alte Eckhaus war einmal die Sparkasse. Nicht weit entfernt, etwas unterhalb in der damaligen Kaiserstraße, heute Bahnhofstraße, lag das 1889 errichtete Rathaus bzw. Amtsgericht. Noch heute steht hier der Portikus, der Säulengang mit horizontal aufliegendem Gebälk, vor dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der RWE.“

Jörg Wagner greift die Änderung der Straßennamen auf: „Eine der Straßen hieß Kaiserstraße, wo man im linken Bildausschnitt das alte Rathaus / spätere Amtsgericht erkennen kann. Das Haus im Vordergrund steht nicht mehr, ist durch einen Neubau ersetzt worden und beheimatet heute Vaillant Deutschland GmbH & Co und HSD Heuser GmbH (Stadtküche). Heute heißen die Straßen Robert-Schumacher Straße und Bahnhofstraße.“

