Polizeikontrolle: Pedelecfahrer wütet

Blaulicht

Die Polizisten hielten einen Pedelecfahrer an, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel.

Der Mann (33) war auf der Lenneper Straße unterwegs.

Remscheid. Eine Polizeikontrolle hat einen Pedelecfahrer in Remscheid in Rage gebracht. Dabei rastete er so aus, dass er sich selbst verletzte und ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei berichtet, war der 33-jährige Mann am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr auf dem Gehweg der Lenneper Straße mit seinem Pedelec unterwegs - entgegen der Fahrtrichtung, in Schlangenlinien fahrend und telefonierend. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise kontrollierte die Streifenwagenbesetzung den Mann.

Dabei kam der Verdacht auf, dass der Mann Alkohol getrunken haben könnte. Deshalb musste er auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Zudem fanden die Beamten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei dem Mann. Die Kontrolle auf der Wache brachte ihn stark in Rage.

Unter anderem habe der Mann mit seiner Faust gegen eine Scheibe in der Wache geschlagen und sich dabei verletzt., so die Polizei. Der Mann kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige, unter anderem wegen Widerstands. - neu

