Polizei-Verkehrsberater ausgezeichnet

An die Verkehrsberater der Polizei im Städtedreieck ist der Präventionspreis „Der Rote Ritter“ verliehen worden.

Wie die Beamten mitteilen, seien sie für ihre Kreativität beim Vermitteln der Gefahren des Toten Winkels ausgezeichnet worden. Um diese für Schülerinnen und Schüler sichtbar zu machen, wurden in der Vergangenheit Lastkraftwagen der Polizei und größerer Speditionen genutzt, um anschaulichen Unterricht an Schulen zu gestalten.

„Zahlreiche Anfragen konnten aufgrund des logistischen Aufwandes jedoch nicht erfüllt werden“, so die Polizei. Mit einer transportablen Lkw-Kabine habe man später an den Schulen noch präsenter seien können. „Der Rote Ritter“ wurde jetzt von der Aktion Kinder-Unfallhilfe in Hamburg verliehen. -lho-