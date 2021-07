Polizei stoppt Auto und nimmt Personen fest

Einsatz

Zu einer spektakulären Festnahme der Polizei unter Einsatz der Schusswaffe kam es am Abend am Remscheider Amtsgericht.

Die Beamten stoppten ein Auto auf der Kreuzung Freiheitstraße / Alleestraße und nahmen die Insassen vorläufig fest. Hintergrund ist ein Streit zwischen mehreren Personen. Der Einsatz der Beamten dauert an. Derzeit sind mehrere Polizisten in der Papenberger Straße im Einsatz. Mehr will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen gegenwärtig nicht sagen. ric