Einbrecher dringen in Baumaschinen-Geschäft ein

Kriminalität

+ © Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa © Symbolfoto: Andreas Gebert/dpa

Mehrere Einbrüche meldet die Polizei am Dienstagmorgen.

Am vergangenen Freitag drangen Einbrecher in ein Baumaschinen-Geschäft in der Freiheitstraße ein. Nach Angabe der Polizei Wuppertal stahlen die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Mittels einer Kletterhilfe, einem rückseitigen Baugerüst, verschafften sich die Einbrecher einen Zugang zum Geschäftsfenster.

Ein weiterer Einbruch geschah zwischen Samstag 11 Uhr und Montag 7 Uhr. Täter brachen in die Wohnung einer 67-Jährigen in der Remscheider Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und entwendeten Bargeld in zweistelliger Höhe, eine EC-Karte sowie Besteck. d.d.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Zum Thema Einbruchschutz berät die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801.