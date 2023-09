Polemik an: Was ist los mit Dir, Generation Z?

Was ist eigentlich los mit Euch 20- bis 30-Jährigen? Unternehmen im Bergischen finden keine ITler, weil Ihr lieber in Berlin mit dem Laptop beim Chai Latte im Co-Working-Space sitzt. Und Kinderarztpraxen bleiben ohne Nachfolge, weil die jungen Ärztinnen und Ärzte das unternehmerische Risiko scheuen, lieber in Teilzeit arbeiten und mit dem Fahrrad zur Arbeit radeln.