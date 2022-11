Poldis Döner kommt nach Remscheid

Ex-Fußball-Weltmeister Lukas Podolski, plant offenbar, eine Filiale in Remscheid zu eröffnen.

Remscheid. „Mangal X LP10“, die Döner-Marke von Ex-Fußball-Weltmeister Lukas Podolski, plant offenbar, eine Filiale in Remscheid zu eröffnen. Nachdem das Unternehmen mit Sitz in Köln vor einigen Tagen noch auf eine entsprechende Anfrage des RGA geantwortet hatte, dass es keine solchen Pläne gebe, verkündete es nun über das soziale Netzwerk Instagram, dass eine Eröffnung geplant sei: „Mehr Infos in Kürze.“ Dem Vernehmen nach soll der Imbiss in einem Ladenlokal am Markt unterkommen.

Der 130-fache Fußball-Nationalspieler Podolski ist an mehreren Gastronomie-Unternehmen beteiligt, seine Döner-Kette expandierte zuletzt stark. Neben mehreren Niederlassungen in Köln und einer in Podolskis Heimatstadt Bergheim gibt es aktuell Filialen in Bonn, Düsseldorf und Bergisch Gladbach. Zudem sind weitere in Planung, unter anderem auch in Wuppertal und Mönchengladbach. Dabei werden die neuen Filialen überwiegend von Franchisenehmern betrieben – selbstständigen Unternehmern, die das Konzept und den Namen der jeweiligen Firma nutzen und dafür eine Gebühr bezahlen. wey