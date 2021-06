Pogrom trieb Remscheider in den Tod

Gegen das Vergessen

+ © Armin Breidenbach Der Stolperstein für Markus Lenneberg liegt vor dem Haus in der Alten Bismarckstraße 14. Er vergiftete sich in der Pogromnacht, nachdem Nazis sein Geschäft verwüstet hatten. Sein Grabstein musste auf Anordnung der Gestapo mit einem falschen Todestag, dem 10. März 1938, versehen werden. © Armin Breidenbach

Heute vor 80 Jahren wurden Geschäfte und Wohnungen von Juden zerstört und Menschen angegriffen. Für viele der Anfang vom Ende.

Ein Gastbeitrag von Armin Breidenbach

Als Reaktion auf eine Maßnahme der polnischen Regierung verfügte das deutsche Auswärtige Amt am 26. Oktober 1938, dass die rund 17 000 in Deutschland lebenden polnischen Juden bis zum 29. Oktober 1938 auszuweisen seien. Wenige Tage später wurden etwa 12 000 Juden in der ersten großen Massendeportation in Züge verladen und über die deutsch-polnische Grenze abgeschoben. Zu den damals Betroffenen zählten auch zahlreiche Remscheider Juden.

+ Der jüdische Kaufmann Oskar Strauss, 1880 und nicht wie auf dem Stolperstein vor dem Haus Martin-Luther-Straße 77 fälschlicherweise zu lesen 1892 geboren, wurde ins Remscheider Polizeigefängnis inhaftiert. Ende Oktober 1941 deportierten ihn die Nazis ins Ghetto Litzmannstadt/Lodz, um ihn am 7. Mai 1942 im Vernichtungslager Chelmno/Kulmhof zu ermorden. © Armin Breidenbach

Als der junge polnische Jude Herschel Grynszpan am 7. November 1938 aus Protest gegen diese NS-Maßnahmen in Paris ein Attentat auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath verübte, dem dieser zwei Tage später erlag, hatten die Nationalsozialisten endlich den geeigneten Anlass, um den Terror gegen die Juden noch zu verstärken. „Nach Bekanntwerden des Ablebens des durch feige jüdische Mörderhand verschiedenen deutschen Diplomaten, Parteigenosse vom Rath, haben im ganzen Reich spontane Kundgebungen stattgefunden. Die tiefe Empörung des deutschen Volkes machte sich dabei vielfach in starken antijüdischen Aktionen Luft“, meldete der RGA am 10. November 1938 auf seiner Titelseite.

Auch in Remscheid wütete damals der Nazi-Terror, wie die Veröffentlichungen des Remscheiders Jochen Bilstein belegen. Die Anweisung zu einer antijüdischen Aktion traf am späten Abend des 9. Novembers 1938 in Remscheid ein. Der SA-Sturmbannführer Sch., stellvertretender Führer der SA-Standarte 173, erteilte daraufhin den Befehl, die jüdischen Geschäfte zu zerstören. Bilsteins Recherchen zufolge machten sich kurz nach Mitternacht „Gruppen von SA-Männern auf den Weg. An verschiedenen Punkten der Innenstadt wurden bis zum Morgen jüdische Wohnungen und Geschäfte zerstört, verschiedentlich Juden mißhandelt.“

Peter Ron, 1927 in Remscheid als Sohn des Kaufmanns Gustav Wisbrun geboren, berichtete in einem Brief an Jochen Bilstein: „Frühmorgens kam eine Gruppe SA in unser Haus, verprügelte meinen Vater, stieß meine Eltern (meinen Vater blutend) und meine Schwester in mein Zimmer und begann systematisch, die Wohnung zu zerstören. Alle Schränke wurden umgestürzt, alle Bilder zerschnitten, die Waschbecken mit Gewehrkolben zerschlagen, und auch alles Geschirr und anderes Zerbrechliches wurde kurz und klein geschlagen. Nachdem sie verschwanden, klingelte es wieder an der Tür, und mein Vater wurde wie die meisten jüdischen Männer in Schutzhaft genommen.“

Aus dem Polizeigefängnis ging es ins KZ Dachau

Außer Gustav Wisbrun wurden in Remscheid noch folgende Juden während und nach dem Pogrom festgenommen und in das Remscheider Polizeigefängnis in der Uhlandstraße eingeliefert: Moritz Bauer, Rolf Bauer, Fritz Ikenberg, Max Sternberg, Oskar Strauß, Richard Strauß, Julius Winter, Hermann Winter und Alfred Silberberg. Vermutlich wurde auch Erich Cohen anlässlich des Novemberpogroms festgenommen und in das Polizeigefängnis Remscheid eingeliefert.

Während Moritz Bauer, Oskar Strauß, Julius Winter und Fritz Ikenberg ausschließlich im Remscheider Polizeigefängnis gefangen gehalten und bis zum 23. November 1938 von dort wieder nach Hause entlassen wurden, wurden Rolf Bauer, Erich Cohen, Alfred Silberberg, Max Sternberg, Richard Strauß, Hermann Winter und Gustav Wisbrun am 16. November 1938 mit einem Sonderzug in das Konzentrationslager Dachau geschafft. Dort wurden sie als „Schutzhäftlinge“ geführt und erhielten nach Auskunft der KZ-Gedenkstätte Dachau die Häftlingsnummern 29664 (Gustav Wisbrun), 29679 (Max Sternberg), 29691 (Erich Cohen), 29692 (Hermann Winter), 29693 (Alfred Silberberg), 29694 (Richard Strauß) und 29701 (Rolf Bauer).

GEDENKEN PFERDESTALL Anlässlich des 80. Jahrestags der Reichspogromnacht lädt der Bergische Geschichtsverein am Freitag, 9. November, zu einem Gedenkprogramm. Beginn ist um 16 Uhr in der Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall an der Polizeiinspektion Quimperplatz. Um 17.15 Uhr führt Jochen Bilstein entlang der Stolpersteine bis zum Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium. In der Aula der Schule referieren ab 18.30 Uhr Professor Dr. Robert Bohn von der Uni Flensburg und Dr. Urs Diederichs zur Novemberrevolution 1918.

Bis auf Erich Cohen, dessen „Schutzhaft“ erst am 8. März 1939 zu Ende ging, waren alle Remscheider Juden im Zeitraum vom 5. Dezember 1938 bis 12. Januar 1939 aus dem KZ Dachau entlassen worden. Rolf und Moritz Bauer, Fritz Ikenberg und Gustav Wisbrun konnten noch rechtzeitig in die USA beziehungsweise nach Palästina flüchten. Alfred Silberberg starb 1943 in Remscheid; Erich Cohen, der am 17. September 1944 erneut deportiert worden war, überlebte das „Dritte Reich“ und kehrte nach dem Krieg nach Remscheid zurück, wo er 1970 verstarb. Max Sternberg, Oskar Strauß, Richard Strauß, Julius Winter und Hermann Winter fielen dem Holocaust zum Opfer.

Die unmittelbarsten Folgen hatte die Reichpogromnacht, die sich heute zum 80. Mal jährt, für Markus Lenneberg. Er vergiftete sich noch in der Pogromnacht selbst und flüchtete so in den Tod. Seit einigen Jahren erinnern in Remscheid „Stolpersteine gegen das Vergessen“ an sie.