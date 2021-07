Platz war Keimzelle hiesiger Industrie

Buch

Geschichtsverein bringt Barbara Rodlers Forschungen als neues Buch über die Ortschaft raus.

Von Thomas Wintgen

Der Vorsitzende des Bergischen Geschichtsvereins, Alfons Ackermann, hat dem Kulturdezernenten Sven Wiertz am Mittwoch das neue Buch der Abteilung Remscheid präsentiert. Es handelt sich um das Ergebnis jahrzehntelanger Recherchen der Heimatkundlerin Barbara Rodler, die im vergangenen Jahr einen Vortrag darüber für die Abteilung gehalten hat. Ackermann schreibt im Klappentext von einer „verdienten Heimatforscherin“.

Neben der Veröffentlichung der peniblen Recherche gilt als Motiv für die Veröffentlichung eine Ruf-Aufbesserung für den Platz. Die Ortschaft hinke häufig hinter dem Büchel her. Wie Barbara Rodler darstellt, handelt es sich um den ersten urkundlich nachweisbaren Ort, an dem Eisen verhüttet wurde. Rodler leitet so ins Thema ein: „Auf der Suche nach dem Hasenclever-Hammer in der Ortschaft Platz stieß ich auf weitere Namen heute unbekannter Hammerwerke und dazu auf einen Pachtvertrag für den Betrieb einer Eisenhütte aus dem Jahr 1554. Das warf neue Fragen auf, die schließlich nach Heranziehung vieler verstreut liegender Quellen zu dem Ergebnis führten, dass es sich bei der Ortschaft Platz um eine ganz bedeutende Keimzelle der Remscheider Industrie handelt.“

Gewissermaßen als Quellenverzeichnis gibt das Buch erste Auskünfte unter anderem über den historischen Rahmen, 15 Eisenschmelzhütten und -hämmer, ausführlicher über den Hasenclever-Hammer, 13 benachbarte Unternehmen sowie das Kapitel „Peter Frantz am neuen Hammerteich“ – Besitzer und Entwicklung des Hammerwerks von Peter Frantz – und den zweiten Stahlhammer am Frantsen-Hammerteich. Den Abschluss bildet das Kapitel „Lohmühle“.

Geschichtsverein digitalisiert seine Quellen für die Schulen

Damit die Darstellung weitergeführt werden kann, hat die Autorin viele Quellen angegeben. Sie wünscht sich den Erhalt wichtiger Bau- und Bodendenkmäler, „die in Platz eine spätmittelalterliche Geschichte nachvollziehbar machen“.

Für den Geschichtsverein in Remscheid ist es vorerst eines der letzten Bücher. Er will jetzt seine Quellen und das Literaturarchiv digitalisieren, auf dass die Stadt und insbesondere die hiesigen Schulen künftig besser darauf zurückgreifen können, sagt Ackermann.