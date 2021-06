Die Pläne für Woolworth sind geplatzt

Neue Wohnungen

+ © Roland Keusch Da war er optimistisch: Leo Schönhals vor dem Woolworth. © Roland Keusch

Leo Schönhals scheitert an geltendem Baurecht: „Das Projekt ist tot.“

Sein neuer Woolworth galt als Signal des Aufbruchs für die Alleestraße. Nun steht fest: Aus der geplanten Aufstockung des Gebäudes mit der Waschbetonfassade um 14 Eigentumswohnungen wird mit großer Wahrscheinlichkeit nichts. „Das Projekt ist vorläufig tot“, erklärt Leo Schönhals auf Nachfrage des RGA.

Als Grund gilt eine sogenannte Baulast, die auf das Geschäftshaus eingetragen ist. Dabei handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die der Grundstückseigentümer gegenüber der Stadt Remscheid einzuhalten hat. Im konkreten Fall regelt die Baulast für die Immobilie, die zwischen der Alleestraße, der Wiedenhofstraße und der Daniel-Schürman-Straße gelegen ist, unter anderem Abstandsflächen, die zu den Nachbarn einzuhalten sind, den Erhalt von 25 Stellplätzen sowie eine Tiefgaragenzufahrt.

„Um Ihr Vorhaben umsetzen zu können, sind für die oben genannten Tatbestände neue öffentlich-rechtliche Sicherungen (Baulasten) erforderlich“, erklärt die Bauaufsicht der Stadt Remscheid. Darauf mag Schönhals aber nicht mehr hoffen. Mit dem Baulastgeber wurde er sich – bislang jedenfalls – nicht einig.

Bezirksbürgermeister: Politik soll sich mit dem Thema befassen

Die Folge: Die Stadt Remscheid wird die Pläne zum Bau von Wohnungen mit Blick auf den Kölner Dom nicht genehmigen. Um zwei Wohngeschosse hatte Schönhals das Gebäude Alleestraße 51-54 aufstocken wollen, dazu sollten Arztpraxen in dem Gebäude eröffnen, das statt des Waschbetons zudem eine neue Außenfassade erhalten sollte.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres ging der 69-jährige Eigentümer und Investor deshalb in die Vermarktung. Schönhals gründete die Allee-Rheinblick GmbH, ließ ein großes Transparent am Woolworth anbringen, wurde Sponsor des FC Remscheid, dessen Spieler den Schriftzug Rheinblick GmbH künftig auf dem Trikot tragen sollten.

Auch Politik und Verwaltung begrüßten die ehrgeizigen Pläne des Remscheiders freudig. „Das wird eine schöne Aufwertung der Alleestraße“, hatte es noch im Dezember in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid geheißen. Deren Vorsitzender Ernst-Otto Mähler (SPD) will die gescheiterten Pläne deshalb in der heutigen Sitzung des städtischen Bauausschusses zur Sprache bringen. Vielleicht, so seine stille Hoffnung, gebe es ja doch noch eine Lösung.

Leo Schönhals will derweil rechtliche Schritte nicht ausschließen, um doch noch eine Baugenehmigung zu erlangen. So recht an einen Erfolg mag er aber auch nicht glauben. „Ich habe auch keine Lust dazu“, erklärt er dem RGA. Deshalb verfolgt er nach eigenen Worten bereits einen Plan B. Wenn nicht neue Wohnungen entstehen dürfen, so komme vielleicht eine gewerbliche Nutzung in Frage.

Ein Ärztezentrum will er deshalb als Alternative auf der Etage über Woolworth entstehen lassen. „Ich lasse das gerade prüfen.“