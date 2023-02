Zum Feiern in die Dorfschänke - Piraten finden sicheren Hafen

Remscheid. Die Frage, die sich für viele Besucher am Rosenmontag aus Ermangelung eines großen Festzeltes am späten Nachmittag stellte, musste die Gruppe Piraten-Schänke nicht beantworten. In welche warme Kneipe oder Gastro gehe ich der Lenneper Altstadt? Die 26 Spaßvögel um Eckart Conrad zog es in die Remscheider Straße 12 nach Lüttringhausen. In der Dorfschänke haben die Piraten einen sicheren Hafen gefunden. Neuer Name, bewährte Gemeinschaft. In den Vorjahren waren sie als Sieper Höhe und Freibeuter beim Lenneper Zoch unterwegs.

Ihren klotzigen Aufbauwagen hatte der Marler Fuhrunternehmer Thomas Lange zur Verfügung gestellt. Der Vierachser mit maximal 19 Tonnen Zuladung war in zweieinhalbtägiger Schicht von allen Teilnehmern in der Halle von Bus Scher in Remscheid zusammengebaut worden. Der Wirt der Dorfschänke fehlte in Lennep. Stefan Wege bereitete den feucht-fröhlichen Abschluss der Session in seinem Lokal vor. Die Piratinnen hatten dort schon an Altweiber einen Höhepunkt genossen mit einem Auftritt des Strippers Sergio.

+ Erstmals dabei: die Badminton Barbiere Remscheid, die definitiv keine Friseure sind. © Doro Siewert

Der RV Adler hatte sich zum Ziel gesetzt: „Wir drihe am Rad“. Seine über 40 Teilnehmer setzten sich zur Hälfte aus aktiven Radsportler zusammen, den Rest bildeten das Ronsdorfer Charity-Projekt „Sportler helfen“ und Freunde. Das Zugfahrzeug erhielt Adler über die Treckerfreunde Remscheid. Manni setzte sich für die Radler auf den Bock und zog das reichhaltige Wurf-Arsenal. Für dessen finanziellen Grundstock hatte Adler mit einem Stand beim Lenneper Weihnachtstreff gesorgt und dort mit dem Slogan geworben: „Von Euch für Euch“.

+ Gespanntes Warten auf die Kamelle: Vor allem die Kinder hatten ihren Spaß. © Doro Siewert

Die Minis der Rot-Blauen Funken in ihren professionellen Kostümen hatte sich vor dem Abmarsch des Zuges um 14.11 Uhr bereits warmgetanzt. Die zehnköpfige Nachwuchsschar aus dem Südbezirk hatte morgens im Haus Laspert vor Senioren einen Auftritt. Für die Kleinen endete der Karneval mit dem überwältigenden Straßenerlebnis nicht. Am heutigen Dienstag geht es um 16 Uhr noch mal nach Wuppertal-Barmen zu einem letzten Auftritt.

Lesen Sie auch Karnevalszug kehrt im Triumph zurück Karnevalszug kehrt im Triumph zurück DJ attackiert: Am Abend kommt es zu Rangeleien DJ attackiert: Am Abend kommt es zu Rangeleien

+ Den Abschluss bildeten wie immer die fleißigen Helfer der TBR mit OB Mast-Weisz. © Doro Siewert

+ 26 Teilnehmer ganz in Blau: der Lüttringhauser TV mit seiner Aerobic-Gruppe und LTV-Runners. © Doro Siewert

+ Zum zweiten Mal beim Rosenmontagszug dabei: die IG Hasenberger, die sich – der Name verpflichtet – als Häschen dem närrischen Volk stellten. © Doro Siewert

+ Die Gute Laune der Besucher lässt erahnen, wie sehr sie sich nach dem Zug gesehnt hatten. © Doro Siewert

+ Mal was Gesundes, zumindest als Kostüm. © Doro Siewert

+ Standesgemäß: Königlicher Besuch in der ehemaligen Kreisstadt. © Doro Siewert