Pionierin aus Zentralasien beeindruckt

Epen-Sängerin Azada Qarlibaeva war im Teo Otto Theater zu Gast.

Von Daniel Diekhans

Remscheid. Mit Azada Qarlibaeva präsentierte die Reihe Klangkosmos eine Meisterin ihres Fachs. Die junge Sängerin kommt aus Krakalpakstan. In dieser Region am Aralsee, die zu Usbekistan gehört, ist sie bereits als „Bakhshi“ anerkannt. Bakhshi werden die Interpreten epischer Gesänge genannt, die bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Diese Epen spiegeln die Geschichte und Werte der Karakalpaken wider und wurden deshalb von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe eingestuft. Da die Gesangsform traditionell eine Männerdomäne war, ist Qarlibaeva als Teil der Gruppe Winds of Aral Sea eine Pionierin.

Im Teo Otto Theater trat sie mit Gumisay Berdikhanova auf, und ihre roten Kappen und Kleider waren ein echter Blickfang. Das Duo selbst konzentrierte sich auf die Nuancen des Zusammenspiels. Ihre schwebend hohe Stimme begleitete Qarlibaeva auf der Langhalslaute Dutar, während sich die Gidjak-Geige ihrer Kollegin in den tiefen Lagen bewegte.

Die Rolle des Vermittlers zwischen Musikerinnen und Publikum übernahm Husniddon Atoev, der die Inhalte der vielstrophigen Lieder auf Englisch erläuterte. So beschreibe das Eröffnungsstück die Landschaften Karakalpakstans. Und der Text führe den Namen auf die schwarzen Fellmützen seiner Bewohner („kara kalpak“) zurück.

Was sich durchzog, war ein starker rhythmischer Puls

Weitere Titel zeugten von der großen Bedeutung, die Pferde für die früher nomadisch lebenden Karakalpaken hatten. Einen breiten epischen Strom entwickelte „Sayatkhan“, das zwei starken Frauen gewidmet ist. Deren Mut und Loyalität wird herausgestellt, und den verschiedenen Charakteren entsprach die variantenreiche Darbietung. Qarlibaeva wechselte zwischen reinem Erzählen und begleitetem Gesang. Was sich durchzog, war ein starker rhythmischer Puls, und umso freier gestaltete die Vortragende Tempo und Tonhöhen.

Märchenhaft wirkte „Garip Ashik“. Dass sich das Epos um zwei Königskinder, wie Atoev anmerkte, auch in der Türkei und im Kaukasus erhalten hat, mag an der sprachlichen Verwandtschaft liegen. Das Karakalpakische gehört zu den Turksprachen, die sich im Laufe der Geschichte Richtung Westen ausbreiteten. Sogar die Instrumentalstücke des Duos hatten erzählenden Charakter.

Unter dem Titel „Liebeskummer“ ließ Qarlibaeva die Dutar rufen und klagen. Man konnte nur staunen über die vollen Klänge, die sie ihrem zweisaitigen Instrument entlockte. Der Schlussapplaus der 40 Zuhörer fiel jedenfalls kräftig aus.

Die Musikerinnen gönnten sich eine Verschnaufpause, waren dann aber schnell wieder zurück auf der Bühne. Mit „Karakalpakta“ besangen sie die Gazellen, die ursprünglichen Bewohner der heimischen Steppen und Wüsten.