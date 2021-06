Mein erstes Auto: Mit Pinsel und Rolle wurde der DKW verschönert

Serie

Christina und Thomas Elsen haben ihr erstes Auto nie vergessen. 1969 kauften sie den Wagen.

Als Thomas Elsen 1969 den Führerschein gemacht hat, da war kein Geld für ein Auto da. „Aber mein Schwiegervater – das war er damals noch nicht, wurde es aber später – hatte einen DKW gesehen, der für 1000 Mark zu haben war. Er hat ihn für mich gekauft, denn er selbst hatte gar keinen Führerschein“, erzählt Thomas Elsen.

Es war ein Saxomat 3=6, eine Halbautomatik-Variante. „Außen war das Auto grenzwertig. Wir haben viel Spachtelmasse gebraucht“, erinnert sich Elsen lachend.

Diese Autos wurden ab 1956 gebaut und er glaubt, dass sein Schwiegervater einen der Ersten dieser Reihe gekauft hatte. Der Motor sei prima gewesen, der erste Gang war unten, der Rückwärtsgang oben. „Dieser DKW ist ein Vorläufer der Marke Audi. Unsere Kinder kennen diese Marke überhaupt nicht.“ Etwas mehr als 40 PS brachte das Auto mit. „Als Erstes sind wir zu viert nach Bremen gefahren. Da ist auch das Foto entstanden.“

Der Zweitakter-Motor brauchte auf eine bestimmte Menge Benzin Motoröl. „Das musste man in einem bestimmten Verhältnis draufgeben. Ein Drahtseil vermischte dann beides miteinander.“

Viele Ausflüge hat Familie Elsen damit gemacht. Und nahmen die Schwiegereltern auch gerne mit. Seit 1968 ist Thomas Elsen, der 1951 geboren ist, mit seiner Frau Christina zusammen. „Wir haben uns in der Tanzschule Wieber kennengelernt. Das Tanzen lernen gehörte damals ganz automatisch zum Erwachsenwerden dazu. Und es war natürlich klar, dass auch meine spätere Frau mit dem Auto fuhr.“

Das Auto habe die Familie nie im Stich gelassen. Aber irgendwann habe man sich die Ersatzteile nicht mehr leisten können. Ein neuer Auspuff habe schon 350 Mark gekostet. „Und ich war ja noch in der Lehre als Heizungsbauer. Und musste anschließend zur Bundeswehr.“ Danach fing Thomas Elsen bei der Firma Vaillant an. Und blieb bis zu seinem Eintritt in die Rente genau 40 Jahre und vier Monate dort.

Als der Schwiegervater das Auto kaufte, da war es noch Schweinchen Rosa. Und der Lack war ziemlich rau, weil das Auto eine ganze Zeit lang auf einem Platz unterhalb der BSI gestanden hatte. „Wir haben uns Farbe und Pinsel gekauft und unseren Zweitürer mit Rolle und Pinsel bemalt.“ Schwarze Kotflügel, weinrote Motorhaube. Das traf den Geschmack des Pärchens. Und die Stahlfelgen wurden zudem mit silberner Farbe ausgestattet. „So machte man das damals“, ist sich das Ehepaar einig. Und die ganze Zeit seien sie nur mit Winterreifen gefahren.

„Mit einer Träne im Auge haben wir den DKW schließlich verschrottet, nachdem wir vorher an wirklich jedem Wochenende an dem Auto herumgebastelt hatten. Und damals rosteten die Autos natürlich noch alle“, erzählt Elsen und kann sich noch gut an die Worte seines Schwiegervaters erinnern, der damals gesagt hatte: „Lasst ihn doch einfach hier stehen.“ Aber dafür waren weder der Platz noch das Geld vorhanden.

Sein zweites Auto war dann ein orangefarbener BMW 1600, Baujahr 68. „Der kostete 3800 Mark, und dafür musste ich einen Kredit aufnehmen. Und den musste mein Schwiegervater auch noch unterschreiben, weil ich ja noch nicht das entsprechende Einkommen hatte.“ Ehefrau Christina entschied sich damals für einen Fiat, Sport-Coupé.

Viele abenteuerlich Autos haben die beiden seitdem gefahren, einen NSU, einen Peugot 404 und auch die größere Variante, um nur einige zu nennen. Aber keiner ist ihnen so im Gedächtnis geblieben, wie der Erste.