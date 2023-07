Pilgerfest: Regen stört das Feiern, nicht das Wandern

Stimmungsvolle Party am Freitag – Pilgerfest hatte weniger Glück mit dem Wetter.

Von Sabine Naber

Remscheid. In der Lenneper Altstadt gab es am Wochenende gleich zwei Gründe zum Feiern. Für den Auftakt hatte am Samstagabend der Verein Lennep Offensiv zu einer Party auf dem Marktplatz eingeladen. Bei angenehmen Temperaturen wurde hier fröhlich und entspannt mitgesungen und getanzt, als die Band Galant um Sängerin Nicole Schaffelke mit Liedern wie „Tage wie diese“ von den Toten Hosen oder auch „Ohne Dich“, das einst die Münchener Freiheit gesungen hatte, für Stimmung sorgte.

+ Sängerin Nicole Schaffelke von der Band Galant mischte sich am Freitag unter das Lenneper Publikum. © Doro Siewert

Weniger Glück mit dem Wetter hatten am Sonntag dann die Lenneper Pilgerfreunde, die traditionell um den Jakobustag herum – genau ist das der 25. Juli – zunächst zu einer rund zweistündigen Wanderung einladen, bevor es auf dem Alten Markt ein Fest für die ganze Familie gibt. Für die 50 Pilgerinnen und Pilger ging es am Morgen mit dem Bus nach Gevelsberg. Nach der Wanderung wurden sie in Schwelm im Haus Martfeld von Bruder Dirk erwartet. „Er hat für uns eine kleine Andacht gehalten, in der es um den Begriff Vertrauen ging“, erklärte Dr. Gerhard Wollnitz vom Vorstand des Vereins Lennep Offensiv.

Wanderer waren gegen 14 Uhr wieder zurück in Lennep

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz eröffnete Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW von der Altstadtbühne aus das Pilgerfest, nachdem die Wanderer gegen 14 Uhr wieder zurück in Lennep waren. Sie bedankte sich für die Einladung und betonte: „Da gehe ich vorher natürlich auch mit. Wie sich das gehört.“ Auch den neu gestalteten Munsterplatz mit der Tony-Cragg-Skulptur „Der Pfad“, die der Künstler eigens für den Verein Lenneper Pilgerfreunde konzipiert, angefertigt und auch den Standort dafür ausgewählt hatte, hatte sie sich in Begleitung von Vereinsvorsitzenden Hans-Willi Oberlies angesehen: „Sie zeigt mit Höhen und Tiefen, was Pilgern ausmacht“, befand die Ministerin, die von den Pilgerfreunden einen Eierlikör serviert bekam. „Der war sehr lecker“, sagte Ina Schattenbach. Der Meinung war auch OB Burkhard Mast-Weisz, der betonte: „Der Weg war gut geführt.“ Spaß, Gespräche, Nachdenken – es habe Freude gemacht, mit allen zu pilgern.

„Zum Glück hatten wir keinen Dauerregen. Nur ab und zu heftige Schauer. Wanderer sind das ja gewohnt, aber zum Feiern ist es schlecht“, befand Dr. Gerhard Wollnitz mit Blick auf die überschaubare Zahl von Gästen, die unter den roten Zelten Schutz suchten. „Wir laden seit 2010 zu unserem Pilgerfest ein. Beim ersten Mal noch im Mai. Aber da fehlte uns dann doch der Bezug zum Jakobustag“, erklärte Hans-Willi Oberlies, warum man seither den Monat Juli wählt. Die Karten für Bus und Wanderung seien in all den Jahren immer schnell vergriffen.

Für Stimmungsmusik und gute Laune sorgte am Sonntagnachmittag die Gruppe Happy Gangstas. Gegrilltes und kühle Getränke, ein appetitliches Büffet mit selbst gebackenen Kuchen und Torten, Wein von den Hängen entlang des Jakobsweges und andere Köstlichkeiten sowie eine große Anzahl von Pilgerartikeln waren ebenfalls im Angebot. Für die Kinder zauberte Ballonkünstler Hakan Eren allerlei bunte und exotische Tiere.

Es gibt die Chance auf ein neues Pilgerlager

Seit 2019 hatte der Pilgerverein auch die Möglichkeit, für Pilger eine kostenfreie Übernachtung im Obergeschoss der Gaststätte Kirchenwirt anzubieten. Weil das seit Anfang des Jahres nicht mehr möglich ist, hat man sich an die Stadt gewandt. „Und da sind wir inzwischen auch guter Dinge. Denn das Haus Nummer 2 am Munsterplatz gehört der Stadt. Es wird jetzt renoviert. Eventuell bekommen wir die Chance, da ein neues Pilgerlager einrichten zu können“, sagte Oberlies.

Hintergrund

Der Verein Lenneper Pilgerfreunde ist ein gemeinnütziger Verein, der Pilger, die auf dem Jakobsweg durch Lennep pilgern, gerne unterstützt. Seit 2009 gibt es eine direkt am Jakobsweg gelegene Stempelstelle für Jakobspilger im Lennep Laden in der Berliner Straße 5.