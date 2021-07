DSDS: Pia-Sophie singt vor Dieter Bohlen

„Deutschland sucht den Superstar“

Gymnasiastin hat es Samstag in die Abendshow von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft.

Von Andreas Weber

Samstagabend hat sie ihren ersten großen Fernsehauftritt. Pia-Sophie Remmel tritt bei „Deutschland sucht den Superstar“ vor Dieter Bohlen auf. Die RTL-Show wird eine Aufzeichnung sein. Endstation oder Recall? Die Gymnasiastin darf das Ergebnis noch nicht verraten.

Als Appetithappen lässt die PR-Abteilung von DSDS raus, wie sich die EMA-Schülerin vor der Präsentation von Meghan Trainors quirligem Pop-Hit „Dear future husband“ vorstellte. Ganz bescheiden, aber selbstbewusst sei sie beim Casting gewesen, heißt es in der Pressemitteilung.

Pia-Sophies Wortlaut vor der Kamera, bevor sie zur Tat schritt: „Ich bin 16 Jahre alt und komme aus Remscheid (....) Ich spiele nebenbei Theater, mache Leichtathletik. Ich bin 1,86 Meter groß und bis auf ein paar Jungs in der Schule, gibt es nicht wirklich Mädchen oder Personen, die größer sind als ich. Ich habe gelernt damit umzugehen. (....) Jetzt bin ich eher stolz auf meine Größe. Ich spiele in einer eigenen Band, die heißt auch ‘Pia-Sophie’.“

Ob Chef-Juror Dieter Bohlen, HP Baxxter, Shirin David und Michelle ihr ein Ticket für die nächste Runde gegeben haben, werden die Zuschauer am 18. Februar nach 20.15 Uhr erfahren. Für Pia-Sophie ist es eine Erleichterung, ihr mit dem Sender vereinbartes Stillschweigen brechen und ihrem Umfeld erzählen zu dürfen, dass sie es in der 14. Staffel vor die DSDS-Jury und die Augen der Nation geschafft hat.

Zwei Termine waren vorausgegangen. Ausgangspunkt: der DSDS-Truck in Wuppertal-Barmen. Dort hatte sie im September 2016 vorgesungen und war zum nächsten Termin durchgewunken worden. Der fand im Oktober in den Kölner MMC-Studios statt, dem Drehort der DSDS-Shows. Auch diese Hürde nahm Pia-Sophie locker. Die Zeit zwischen den Vorrunden kam ihr quälend lang vor: „Ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Ausgerechnet in diese Zeit fielen meine LK-Arbeiten am EMA.“ Beides hat sie am Ende gepackt. Die Noten stimmten und eine Einladung, sich vor Bohlen zu beweisen, gab es auch. Egal was kommt, vor dem Pop-Titan gesungen zu haben, ist für den Teenager eine Auszeichnung. „Ich habe keine hohe Erwartungshaltung gehabt“, erklärt Pia-Sophie: „Ich wollte Spaß haben und ich selber bei meinem Auftritt bleiben.“ Dabei blickt die junge Sängerin, von der der RGA im Dezember 2015 schrieb, sie „zaubere mit ihrem Gesang Lächeln auf die Gesichter ihrer Zuhörer“, auf respektable Fronterfahrung zurück. Ihr Talent ist auf Schul- und Familienfeiern, Hochzeiten und in Kneipenrunden gefragt.

Pia-Sophie verließ sich auf die guten Erfahrungen von Ferdinando Erba

Mit 14 Jahren nahm Pia-Sophie Remmel bei „Remscheid goes talent“ teil. Dort lernte sie den Sieger Ferdinando Erba kennen, der bei der Vorgängerstaffel von DSDS 2016 gut mithielt, es aber nicht in die Finals schaffte. „Von ihm habe ich nur Gutes über das Casting gehört. Es war wichtig, dass ich mich vorher mit jemand austauschen konnte, der diese Fernseherfahrung gemacht hat.“ Für Pia-Sophie gab Erbas Zuraten den Ausschlag, nicht wie geplant bei „The Voice of Germany“, sondern beim Mitbewerber ins Rennen zu gehen. Bislang hat sie den Schritt nicht bereut. „Ich war positiv überrascht. Alle bei RTL waren bislang mega-nett.“