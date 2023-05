DSDS-Fünfte Pia-Sophie Remmel setzt mit ihrer vierten Single auf große Gefühle

Die junge Schlagersängerin aus Remscheid kündigt sogar schon ihr erstes Album an.

Remscheid. Schritt für Schritt nähert sich Pia-Sophie Remmel dem ersten Höhepunkt ihrer jungen Schlagerkarriere: Am heutigen 5. Mai veröffentlicht die Remscheiderin ihre vierte Single. „In meinen Träumen“ ist wieder auf allen gängigen Streaming-Portalen abrufbar. Es geht, wie von Pia-Sophie gewohnt, um Gefühle und die große Liebe.

„Dein Parfüm liegt in der Luft, ich schmeck noch deinen zarten Kuss“ heißt es in den ersten Textzeilen. Und danach träumt sich die 22-jährige Remscheiderin ihren Flirt „in unserer eigenen Twilight Zone“ herbei. Die Augen schließen, bis 10 zählen und schwupps ist die große Liebe nah. Musikalisch funktioniert das Hochzählen zur 10 per Call & Response vor dem letzten Refrain als fulminante Steigerung, wenn Pia-Sophie mit Backing-Vocals und noch mehr aufblitzenden Synthesizer-Sounds ihre Sehnsüchte ausdrückt.

13 Songs werden es aufs erste Album schaffen

Nachdem die ehemalige EMMA-Gymnasiastin bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100 000 Lichter“ ihr Fernseh-Livedebüt in der ARD zur besten Sendezeit gab, mit „Ewig“, „Magnet“ und „Gib mir mehr“ drei Singles auf den Markt warf, zieht jetzt ihr erstes Album am Horizont auf. Es wird „Lieblingsmelodien“ heißen, 13 Songs enthalten und von Alex Christensen produziert. Am 13. Oktober wird es bei ihrer Plattenfirma Telamo erscheinen.

Nach dem Abi hatte Pia-Sophie ein Jura-Studium begonnen, konzentrierte sich jedoch nebenher auf ihre Leidenschaft – die Musik. Bei DSDS wurde sie 2021 als Fünfte bestplatzierte Sängerin der Staffel. Seither explodieren die View- und Follower-Zahlen ihrer Social-Media-Kanäle. Schon ihre ersten Videos wurden millionenfach angeklickt.

Pia-Sophie tritt am 9. Juni beim Volksfest in Barmen als Support von Wolkenfrei (Vanessa Mai) auf.