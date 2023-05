Photovoltaik: Remscheids größtes Mieterstrom-Projekt startet

Gewag und Stadtwerke versprechen Mietern am Lenneper Hasenberg günstigen Strom vom Dach.

Remscheid. Sonnenbeschienene Dächer gibt es einige in Remscheid. Doch nur wenige sind stabil genug für eine Photovoltaikanlage. 13 Flachdächer der Gewag schon. Mit den Stadtwerken ruft der größte Vermieter Remscheids deshalb das größte Mieterstrom-Projekt ins Leben. Auf Wohngebäuden am Lenneper Hasenberg sollen in diesem und im nächsten Jahr PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 430 Kilowatt peak errichtet werden. Das ist genug Strom zur Versorgung der darin lebenden Mieter.

50 Haushalte sollen die 13 Anlagen mit Strom vom eigenen Dach versorgen. Die Mieter werden Vertragspartner der Stadtwerke und zahlen 10 bis 20 Prozent weniger für die Kilowattstunde als im geltenden Grundtarif. Genaue Zahlen haben die Stadtwerke noch nicht, allerdings zeigen sich die Versorger sicher, dass die Menschen mitmachen und ihrem lokalen Ökoprodukt auch auf Dauer die Treue halten.

+ Prof. Dr. Thomas Hoffmann und Oliver Gabrian setzen auf Strom aus der Sonne. © Roland Keusch

Rechnet sich das Modell, sollen weitere Dächer von Gewag-Mietobjekten mit Modulen bestückt werden. „Wir starten ein Pilotprojekt“, betonen Vorstand Michael Gabrian und Prof. Dr. Thomas Hoffmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Remscheid. Die Wohnungsaktiengesellschaft stellt ihre Dächer kostenfrei zur Verfügung. Die Stadtwerke bauen und betreiben die Anlagen und verkaufen den produzierten Strom. „Eine Win-win-Situation“, nennen das die beiden Partner.

Die ist es freilich nur, solange die Mieter nicht nur unterzeichnen, sondern auch bei der Stange bleiben. Finden sie ein günstigeres Angebot, können sie den Vertrag jederzeit kündigen. Doch Michael Gabrian zählt auf seine Mieter. „Die haben das gute Gefühl, das Richtige zu tun. Zum Beispiel in der Emil-Nohl-Straße“, sagt er.

Auch dort beziehen Gewag-Mieter Sonnenstrom vom eigenen Dach. Ebenso in Honsberg, in Hackenberg oder in der Vömix-Siedlung. Sie können sich glücklich schätzen, denn das zeigen alle Berechnungen zur Energieversorgung Remscheids: An der Photovoltaik führt in Zukunft kein Weg vorbei.

Strom aus Wasserkraft produzieren die Stadtwerke allein an der Eschbachtalsperre. Mit der Turbine, die dort einen Generator antreibt, „haben wir umgesetzt, was möglich ist“, sagt Hoffmann. Und an Windkraftanlagen ist auf Remscheider Stadtgebiet nicht zu denken. Fragt sich’s also, wo der Sonnenstrom künftig produziert werden soll.

Zu nicht weniger als acht potenziellen Freiflächen für Photovoltaik rückten die Stadtwerke in den vergangenen Jahren aus. Die meisten scheiterten an Umwelt- oder Gründen der Wirtschaftlichkeit. Übrig blieb das Hauptplateau der Deponie an der Solinger Straße. Wie berichtet, möchten die Stadtwerke darauf eine PV-Anlage errichten, die Strom für bis zu 500 Haushalte liefert. Die Technischen Betriebe wollen die rekultivierte Kippe zudem für einen neuen Wertstoffhof nutzen. Dagegen gibt es nicht nur Protest von Anwohnern, sondern auch Vorbehalte in der Rathaus-Ampel.

Von der „Solarstadt Remscheid“, die SPD, FDP und Grüne zu Beginn der aktuellen Ratsperiode ausgerufen hatten, sind die Bürgerinnen und Bürger also noch ein Stück weit entfernt. Das auch, weil viele Firmendächer, von denen Remscheid einige hat, aus statischen Gründen nicht für Photovoltaik in Frage kommen. Als sie errichtet wurden, kam für die Chefs der Strom noch aus der Steckdose. Wie es trotzdem gehen kann, zeigt aktuell die Firma Schumacher Precision Tools. Sie sicherte ihr Dach mit Holzstempeln, damit endlich doch der Strom vom Dach kommen kann. | Standpunkt

30 Wind- und 10 Solarparks

Die Stadtwerke Remscheid sind seit 15 Jahren an der Nutzung regenerativer Energiequellen beteiligt. Unter anderem halten sie Anteile an 30 Wind- und 10 Solarparks. Diese Anlagen befinden sich außerhalb Remscheids. Die Suche nach einem eigenen Standort für eine Solaranlage auf einer Freifläche verlief bislang ergebnislos. Der Energiekrise und dem Klimawandel zum Trotz. Die PV-Anlage, die die Stadtwerke jetzt mit der Gewag planen, ist vorläufig die größte PV-Anlage des Unternehmens in Remscheid.

Kommentar Axel Richter: Zu viele Hemmnisse

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

Deutschland macht es seinen Bürgerinnen und Bürgern weiterhin nicht leicht, in der Energiekrise und angesichts der Herausforderungen im Klimawandel das Richtige zu tun. Im Gegenteil: Mit bürokratischen Hemmnissen werden insbesondere Vermieter ausgebremst, die ihren Mietern und der Umwelt Gutes wollen: Nämlich günstigen und ökologisch erzeugten Strom zur Verfügung stellen. Sie sind nicht die Einzigen, die spätestens dann entnervt abwinken, wenn auch noch die Wirtschaftlichkeit in Frage steht. Denn auch Unternehmen werden davon abgehalten, von dem Strom, den sie verbrauchen, so viel wie möglich selbst zu produzieren.

Das gibt’s nicht? Gibt’s doch. Ab einer bestimmten Größe und Spitzenleistung gelten unter anderem komplizierte Ausschreibungs- und sonstige Verfahren, die schon einen eigenen Mitarbeiter erfordern, der sich ausschließlich darum kümmert. Mit Verlaub: Spricht da noch wer von Energiewende?