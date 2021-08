Stimmgewaltiger Chor begeistert in St. Suitbertus

Musik

+ © Michael Schütz Nach jedem Part wechselte nicht nur die Musikrichtung, sondern auch die Outfits. © Michael Schütz

Der Chor der" "University Singers" von den Philippinen war zu Gast und sang Kirchenmusik, Folklore und Popmusik.

Von Sabine Naber

Rund 150 Zuhörer waren am Samstagabend in die Kirche St. Suitbertus gekommen, um den philippinischen Chor singen zu hören. Und es war ein Erlebnis für die Ohren, aber auch für die Augen, diese „University Singers“ zu erleben.

Mit dem Lied „Amazing Grace“ zogen die knapp 20 Sänger in die Kirche ein und stellten gleich unter Beweis, dass sie ein stimmgewaltiger Chor mit bestens ausgebildeten Stimmen sind. Dafür sorgt ihr Dirigent Demy Dizon, der einzige Profimusiker in diesem Studentenchor. Die Sängerinnen traten in roten, schulterfreien und bestickten Kleidern auf, die Sänger in weißen, ebenfalls bestickten Hemden und schwarzen Hosen. Zumindest im ersten Teil des Programms, in dem Kirchenmusik auf dem Programm stand. Wunderbar gelang dem jungen Chor „Light of a Million Mornings“.

Während sich der Chor für den nächsten Konzertpart mit Folklore-Liedern umzog, erzählte Kantor Dieter Leibold, dass die Menschen auf den Philippinen zu 80 Prozent Katholiken sind und die Kirchengemeinden deutlich größer sind als bei uns. „Das Leben in diesen Großgemeinden ist aktiver als bei uns. Sie organisieren sich weitestgehend selbst, die Hauptamtlichen kommen nur ab und zu dazu.“

Anschließend zog der Chor - dieses Mal herrlich farbenfroh gekleidet - wieder singend zum Altarbereich, begleitet vom Applaus der Zuhörer. Gesungen wurde in der Landessprache. Zum Schluss sangen sie mit "Mag Tangai“ den Palawan-Song, denn auf der Palawan-Insel sind sie zu Hause.

Im letzten Teil ihres Konzertes bewiesen sie erneut ihre Vielseitigkeit. Popmusik, unter anderem „Man in the Mirror“ oder auch ein „Power of Love Medley“, sangen sie und verstanden es erneut, ihr Publikum zu begeistern. Zumal auch das Tanzen bei ihnen ganz selbstverständlich zum Singen dazu gehört. Den herzlichen Applaus nach dem rund zweistündigen Konzert nahmen die jungen "University Singers" mit einem ebenso herzlichen Lächeln entgegen.