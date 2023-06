Outlet Lennep: Philipp Dommermuth trifft den FC Remscheid

Outlet-Investor will zur Ratssitzung am 19. Juni kommen.

Remscheid. Philipp Dommermuth ist keiner, der sich lange mit etwas aufhält. Nach der Einigung mit der Stadt Remscheid will er in der nächsten Woche Vertreter des FC Remscheid treffen. Der muss sein Röntgen-Stadion schließlich verlassen, wenn der Investor dort bauen darf. Dommermuth, selbst Sportsmann und BvB-Fan, will wissen, wie die Fußballer ihre Zukunft sehen.

Danach wird der Outlet-Investor an der Ratssitzung am 19. Juni teilnehmen. Schließlich soll der Stadtrat an diesem Montag entscheiden, ob das Verhandlungsergebnis, das er mit der Stadt erzielt hat, in einen Kaufvertrag mündet. Dann folgen Gutachten: Die Folgen des Outlets für Umwelt, Verkehr, Einzelhandel müssen untersucht werden. Diesen Preis verlangt die Stadt für Röntgen-Stadion und Co.

In eineinhalb bis zwei Jahren hofft Dommermuth dann die Baugenehmigung in Händen zu halten. „Und dann fangen wir an“, sagt Philipp Dommermuth und wiederholt damit, was er schon bei der Kreishandwerkerschaft in Remscheid angekündigt hatte: „Wir werden dann nicht mehr lange fackeln.“

Gegenüber den Gegnern seiner Pläne bleibe er gesprächsbereit. Doch, sagt Philipp Dommermuth: „So langsam ist der Zug auch abgefahren.“ Auf seine Einladung im März ging die Bürgerinitiative nach seiner Schilderung nicht ein: „Die hatten keine Zeit.“

Wer ist der Mann, der in Lennep nach eigenen Worten das modernste und ökologischste Outlet Deutschlands bauen möchte? In der aktuellen RGA-Wirtschaftsbeilage finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein ausführliches Porträt des Investors.