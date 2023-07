Phil Collins’ „Face Value“ musste er unbedingt haben

Bestatter Holger Reichenbach wuchs mit viel Schlagermusik auf. „Diese andere Musik“, die sein Bruder hörte, tat es ihm aber mehr an.

Von Peter Klohs

Remscheid. Holger Reichenbach, zu Beginn der 70er Jahre in Remscheid geboren, hörte im Lüttringhauser Elternhaus zunächst viel Schlagermusik. „Meine Mutter hörte den ganzen Tag WDR4, und da lief damals nur Roy Black und Roger Whittaker“, erinnert er sich. „Wenn ich heute zufällig auf einem solchen Sender lande, dann kriegt meine Frau direkt Schnappatmung.“ Auch das regelmäßige Sehen der ZDF-Hitparade war im Hause Reichenbach Pflicht.

Dass er dann doch noch zur Musik kam, die ihm selbst angenehm war, verdankt er zwei Umständen: Sein Bruder ist zwölf Jahre älter und hörte in seinem Zimmer „diese andere Musik“: „Genesis, Pink Floyd, Phil Collins. Und die hörte ich dann quasi mit.“ Und: Einen vielleicht noch größeren Einfluss hatte Holgers Patenonkel, der aus Köln kam und sein Patenkind, das vielleicht elf oder zwölf Jahre alt war, zu einem Phil-Collins-Konzert ins Müngersdorfer Stadion mitnahm. „Dazu muss man wissen, dass ich als Kind immer Schlagzeuger werden wollte“, berichtet Reichenbach. „Aber da mein Vater früh verstorben war, musste meine Mutter viel arbeiten und konnte mir diesen Traum nicht verwirklichen. So war ich natürlich von Phil Collins fasziniert, der da auf der Bühne Schlagzeug spielte. Und dazu sang.“

Kein Wunder also, dass sich Holger so schnell wie möglich die LP „Face Value“ von Collins zulegte. Ob es wirklich seine erste LP war, kann er nicht mehr sagen. „Aber sicher die zweite“, versichert er, „und ich habe sie bei Radio Weller gekauft. Zuvor besaß ich nur über 100 Kassetten der Drei Fragezeichen, die ich zu Gunsten meines ersten Autoradios verkauft habe.“ Späterhin erweiterte er seine Sammlung mit „The lamb lies down on broadway“ (Genesis), „The Wall“ von Pink Floyd und weiteren Zeugnissen des Art-Rock.

Er besitzt keine einzige CD

Bemerkenswerterweise besitzt Holger Reichenback keine einzige CD. „Das Medium hat mir nie etwas gebracht. Ich habe nur so zwei oder drei Dutzend LPs. Dazu höre ich viel Radio und streame auch Musik, alleine des Berufs wegen. Und in den Wintermonaten höre ich dann auch abends mal eine Langspielplatte ganz bewusst an. Neue LPs kaufe ich auch, aber nur nach Lust und Laune, nie gezielt.“ Die letzte, die er erstanden hat, war eine Best of-Doppel-LP von Pink Floyd, die er beim ziellosen Erkunden der LP-Abteilung von Saturn entdeckte. Einen neuen Plattenspieler hat er sich während der Corona-Pandemie zugelegt.

Den Schlager, den seine Mutter ständig hörte, schätzt er heute nicht mehr besonders, Techno kann er gar nicht ertragen, die Beatles und die Stones mag er nicht, desgleichen die Toten Hosen und Westernhagen, wenngleich er Die Ärzte schätzt. Und die Musik von Herbert Grönemeyer („Zumindest bis zur LP ‚Mensch’. Die danach gefallen mir nicht mehr.“). Auch Metallica geht, der Smooth Jazz eines Till Brönner ebenso. „Die Musik von Michael Jackson war nie eine, die ich geliebt habe“, schließt er.

In den vergangenen 50 Jahren (in der kommenden Woche wird er ein halbes Jahrhundert alt) hat er „vielleicht zehn Konzerte besucht. Dreimal Phil Collins, zwei Mal Grönemeyer, Coldplay, Adele. Das war 2018 in der Lanxess Arena in Köln. Mein bis heute letzter Konzertbesuch. Es war schon toll, wenn auch nicht meine Musik. Aber meine Frau war glücklich.“

Gerne hätte er Queen und Freddy Mercury live gesehen

Er bedauert, nie die Gelegenheit gehabt zu haben, Queen und Freddy Mercury live zu sehen. „Oder Johannes Oerding“, fügt Reichenbach an und macht keinen Hehl daraus, dass er den aus Münster stammenden Musiker sehr schätzt. „Aber das mag ja noch kommen, Oerding ist ja noch im Geschäft.“

Zur Person

Holger Reichenbach wurde 1973 in Remscheid geboren, wuchs in Lüttringhausen auf, zog später ins benachbarte Lennep und lebt heute wieder in Lüttringhausen. Er erlernte bei Hugo Loch den Beruf des Schreiners und meldete das Bestattergewerbe im Jahr 1996 an. Über viele Jahre war sein Bestattungsunternehmen an der Kölner Straße in Lennep ansässig. Heute ist das Industriegebiet Jägerwald der Standort des Unternehmens.

Reichenbach hat klare musikalische Meinungen und Ansichten, die er auch leidenschaftlich vertritt. Weder die Rolling Stones noch die Beatles finden Gnade in seinen Ohren. Der musikalische Held seiner Jugend bleibt Phil Collins.

