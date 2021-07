Pflegeberaterin gibt Senioren Tipps

MKS-Begegnungsstätte

+ © Roland Keusch Pflegeberaterin Andrea Wild informierte im kommunalen Bildungszentrum über selbstbestimmtes Leben im Alter. © Roland Keusch

Andrea Wild informierte über selbstbestimmtes Leben im Alter und welche Hilfsmöglichkeiten es gibt.

Von Lina Petzel

In der MKS-Begegnungsstätte im kommunalen Bildungszentrum kamen am Donnerstagabend einige Remscheider zusammen, um sich einen Vortrag zum Thema „Selbstbestimmt leben im Alter“ anzuhören. Andrea Wild, Pflegeberaterin bei der Stadt Remscheid, informierte über die Möglichkeiten und Hilfen, um als alter Mensch so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben.

„Seit 2000 gibt es die Pflegeberatung der Stadt Remscheid. Ich bin schon fast von Anfang an dort dabei“, startete die Beraterin ihren Vortrag. „Im Alter werden alltägliche Dinge immer schwerer zu meistern“, fasste sie zusammen. Die Mobilität werde zu einem großen Problem. „Ich sehe ihren Stock, das ist eine Form der Unterstützung, ein Hilfsmittel“, sprach Andrea Wild eine Zuhörerin an. Eine Gehhilfe gehöre zu den Hilfsmitteln, die durch den Arzt verschrieben und von der Krankenkasse übernommen würden. Dazu zählen auch Rollatoren und Badewannenlifter.

„Sie können in ein Sanitätshaus gehen und Rollatoren ausprobieren und sich beraten lassen“, erwähnte Wild. Auch von den Badewannenlifter gebe es unterschiedliche Modelle. „Was die Krankenkasse zahlt, das sind dann die einfachsten Modelle.“

Trotzdem dienten diese Hilfsmittel dazu, Unfälle vorzubeugen. Sie würden helfen, weiterhin selbstbestimmt zu leben. „Wichtig ist, dass wir für diese Hilfsmittel keinen Pflegegrad brauchen“, fasste Wild zusammen.

Für weitere Sicherheit kann ein Hausnotruf sorgen. „Hier gibt es wieder verschiedene Anbieter, wie die Johanniter oder Malteser“, erläuterte die Beraterin. Die Reichweite des Hausnotrufes werde zuvor in einem Test festgelegt. „Der Notruf ist natürlich immer am Körper zu tragen, entweder am Handgelenk oder um den Hals.“

Der Pflegegrad wird nach Begutachtung festgelegt

Probleme mit der Tagesstruktur können durch die Hinzuziehung einer Tagespflege gelöst werden. „Man wird morgens abgeholt und verbringt den ganzen Tag dort“, so Andrea Wild. Neben einem gemeinsamen Frühstück und Mittagessen werden den Senioren nach Bedarf Angebote wie Spiele, Gesang oder auch Bastelarbeiten bereitgestellt. Möglich sei die Tagespflege, aufgrund der hohen Kosten, erst ab dem Pflegegrad 1. „Nach einem unterhaltsamen Tag wird man nachmittags wieder nach Hause gefahren“, fasste sie zusammen.

Bei Schwierigkeiten im Haushalt können die Senioren Haushaltshilfsdienste beauftragen. „Die Leistungen werden nach Stunden berechnet und liegen zwischen 16 und 32 Euro“, sagte die Beraterin. Das Honorar hänge von der Qualifikation des Hilfsdienstes ab. „Haben Sie keinen Pflegegrad, müssen die Kosten alleine getragen werden“, betonte Andrea Wild.

STÄDTISCHES HILFSANGEBOT PFLEGEBERATUNG Für eine individuelle Beratung kann ein Termin bei Andrea Wild vereinbart werden unter Tel. (02 1 91) 16 27 44. Ihr Büro befindet sich im Zimmer 114 auf der ersten Etage im Haus Alleestraße 66. In der Pflegeberatung von Frau Wild werden auch die Listen der Hilfsdienste Remscheids zur Verfügung gestellt. Außerdem kann man sich im Medienbestand der öffentlichen Bibliothek des Kommunalen Bildungszentrum Remscheid und den Stadtteilbibliotheken über Angebote für Senioren und auch über die Möglichkeiten der Seniorenbetreuung informiert werden.

Je nach Stufe des Pflegegrads erhalten die Senioren einen Geldbetrag für die Hilfsdienste. Ein Antrag auf einen Pflegegrad kann bei der Pflegekasse gestellt werden. „Dann wird es einen Begutachtungsbesuch geben. Das dauert ungefähr eine Stunde“, erklärte die Pflegeberaterin den Senioren. Geprüft wird insgesamt in sechs Bereichen. Dazu gehören die Mobilität, kognitive Einschränkungen, psychische Einschränkungen, Körperpflege, Medikamentengaben und der Alltagskontakt. Anhand der Ergebnisse werde entschieden, welcher Pflegegrad der Betroffene erhält.