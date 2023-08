Pferdestall plant weitere Stolpersteine

Opfer des Nazi-Regimes: Nach acht Jahren Pause gibt es Anfragen für Klausen, Hasten und Hoffmeisterstraße.

Remscheid. 181 Stolpersteine sind in Remscheid verlegt. Von den ersten sieben in der Brüderstraße 3 im Oktober 2007 für die Familien Zauderer und Becker bis zum Oktober 2016, als für Hans Hagen, ermordet 1941 in Sachsenhausen, eine Messingplatte vor der Richard-Pick-Straße 10 in den Boden zementiert wurde.

Gewidmet sind sie Menschen, die das nationalsozialistische Regime verfolgte, deportierte, ermordete oder in den Suizid trieb. Auf eine Initiative des Kölner Künstlers Gunter Demnig zurückgehend, sind seit 1996 in Deutschland und 24 Staaten Europas über 100.000 solcher dezentralen Mahnmale gesetzt worden.

„Wir dürfen das Erinnern nicht vergessen.“

9,6 x 9,6 Zentimeter sind sie groß, werden im öffentlichen Raum zehn Zentimeter tief in Gehwege eingelassen. Anträge und Terminvergabe laufen seit 2017 über die Stiftung Spuren Gunter Demig. Die ist überlastet. Freie Termine für Stolpersteinverlegungen gibt es zurzeit erst ab 2024, heißt es auf der Homepage.

In Remscheid zählen neben den verstorbenen Ilse und Werner Faeskorn auch Frieder Backhaus und Jochen Bilstein zu den Pionieren. Letztgenannte schufen mit der dezidierten, lokalen Aufarbeitung in dem Buch „Geschichte der Juden in Remscheid“ die unverzichtbare Grundlage. „Seither haben wir die meisten Biografien, die aus der einschlägigen Literatur bekannt sind, in einen Stolperstein umsetzen können“, erklärt Stadtkämmerer Sven Wiertz, auch ein Mann der ersten Stunde und im Stolperstein-Komitee für Koordination und weitere Anträge zuständig.

Zwei sind in der Pipeline, sagt er. Zum einen für die Familie Meinhardt, die als „Zigeuner“ von den Nazis 1943 nach Auschwitz gekarrt und vergast wurden. An der Stelle in Lüttringhausen, wo die Familie einst in einem Zigeunerlager lebte, steht heute im Wald ein Mahnmal. Der Verein Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall würde darüber hinaus gerne vorne an der Klausener Straße einen Stolperstein für ihn legen.

Außerdem, so Sven Wiertz, sei ein weiterer für einen Verwandten von Gewerkschafter Marko Röhrig geplant. Paul Nisziun ist am Mahnmal Wenzelnberg verewigt, für ihn soll ebenfalls in Klausen ein Stein gelegt werden. „Hinzu kommt Ersatz für zwei Stolpersteine, die bei Baumaßnahmen abhandenkamen oder beschädigt wurden“, deutet Wiertz an.

Für Johann Max Franzen, der seit Jahren die Remscheider Stolpersteine reinigt und pflegt, ist diese Kultur wichtig. Denn: „Wir dürfen das Erinnern nicht vergessen.“ Dafür steht der Pferdestall. Dessen Rechercheure, allen voran Andrea Blesius, legen immer wieder weitere Schicksale offen und unterfüttern deren tragische Vita mit Datenmaterial. Der Tod des 13-jährigen Hermann Göbel ist so ein Fall. Der Junge, der in der Hoffmeisterstraße lebte, wurde am benachbarten Mühlenteich bei einer Suchaktion der Nazis nach Waffen als Schaulustiger von einer Gewehrkugel tödlich getroffen. Nachdem jetzt Verwandte von Hermann Göbel und ein Foto von ihm ausfindig gemacht werden konnten, möchte der Pferdestall ihm einen Stein widmen vor seinem Elternhaus in der Hoffmeisterstraße 20. Aktiv werden möchten auch Andrea Jakob-Pannier und ihr Mann René in Hasten.

Sie hoffen, dass vor ihrem Fachwerkhaus in der Büchelstraße 19 ein Stein für Oskar Pollitz gelegt wird. Der zum Christentum konvertierte Jude hielt sich kurz vor Kriegsende im Haus ein halbes Jahr in einem Dachzimmer bei seinen Verwandten, der Fabrikantenfamilie Reh, versteckt. Auch in diesem Fall hatte sich Andrea Blesius tief in Archivakten gegraben und die Geschichte im RGA postum publik gemacht.

Jakob-Panniers sehen für ihr Haus eine gesellschaftspolitische Verantwortung und den Stolperstein als späte Geste für Pollitz. In den nächsten Tagen wird Sven Wiertz von ihnen Post erhalten.

Noch Geld im Topf für Stolpersteine

Bisweilen verlegt Gunter Demnig noch selber. Aufgrund der vielen Anfragen ist es in Remscheid so, dass die Technischen Betriebe Remscheid (TBR) die Stolpersteine in die Bürgersteige einlassen. Personalaufwand nicht eingerechnet, kosten die Messingsteine um die 120 Euro in Anschaffung mit individueller Gravur. Dafür gibt es einen Mitte 2000 angelegten Spendentopf, in dem noch Geld ist und der von der evangelischen Kirchengemeinde verwaltet wird.