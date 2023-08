Pferdestall findet die Nachfahren von Hermann Göbel

Dank RGA-Artikel können die Lokalhistoriker weiter recherchieren: Es gibt ein Foto des jungen Nazi-Opfers.

Remscheid. Der Verein Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall erzielt dank RGA einen Durchbruch bei der historischen Recherche über Hermann Richard Göbel. Nachkommen des 1933 getöteten Knaben haben sich gemeldet. Der 13-jährige Remscheider war am 26. August 1933 von den Nazis erschossen worden, als er als Schaulustiger am Mühlenteich unweit seines Elternhauses in der Hoffmeisterstraße beobachtete, wie Häftlinge aus dem KZ Kemna gezwungen wurden, nach im Teich versteckten Waffen zu suchen.

Der bittere Fall nationalsozialistischen Machtgebarens beschäftigt die Vereinsmitglieder, weil Hermann Göbel als das erste Todesopfer im Zusammenhang mit dem kurz zuvor eröffneten Konzentrationslager gilt. Über Göbel war so gut wie nichts bekannt. Die Rechercheure Andrea Blesius und Irmgard Wasserfuhr tappten trotz intensiver Archivarbeit im Dunkeln. Es gab nur wenige valide Angaben, wichtige Mosaiksteine fehlten den Lokalhistorikern. Zuvorderst ein Foto. Das halten sie nun nach der Veröffentlichung des RGA-Aufmachers „Suche nach den Nachkommen des Toten vom Mühlenteich“ am 11. August in den Händen.

Nichte von Hermann Göbel meldet sich bei Andrea Blesius

Es dauerte nicht lange, bis Andrea Blesius eine E-Mail auf dem Rechner hatte, die sie elektrifizierte: „Die Nachricht kam um 10.19 Uhr von der Remscheiderin Waltraud Schicker: Ich bin eine Nichte von Hermann Göbel. Sie können sich gerne mit mir in Verbindung setzen.“ Schicker war wiederum aufgeregt von ihrem Cousin Dieter Göbel in Wermelskirchen informiert worden: „Unser Hermann ist in der Zeitung.“

Die Eltern Gustav und Magdalena Göbel hatten wenig über den tragischen Tod ihres Erstgeborenen gesprochen. „Das Narrativ der Familie hieß: Er ist bei Schießübungen am Mühlenteich umgekommen“, erfuhr Irmgard Wasserfuhr. Für die 2021 pensionierte Leiterin der Grundschule Steinberg ergab sich eine kuriose Situation. Denn sie kehrte im Fall Hermann Richard an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Die Göbels waren von der Stein- in die Hoffmeisterstraße gezogen. Es lag nahe, dass er mal die Schule Steinberg besucht hatte. Dort aber existieren nur Anmeldelisten nach 1975. „Aus früheren Zeiten steht in der Chronik nur, wie viele Schüler im jeweiligen Jahrgang waren. Hermanns Name taucht nicht auf“, bedauert Wasserfuhr.

Aber Waltraud Schicker hat ein Foto von der Familie. Ein Gesicht zu haben, ist für die Aufarbeitung des Pferdestall-Teams wichtig. „Es muss kurz vor seiner Erschießung entstanden sein“, mutmaßt Andrea Blesius. Das Foto zeigt die sechs Göbels in Sonntagskleidung. Sie verloren neben ihrem Hermann auch früh ihre Tochter Irmgard, die mit 12 an Diphtherie starb.

Vater Gustav, Fabrikarbeiter in einer Metallwarenfirma, zog mit Familie über die Hoffmeisterstraße nach Struck, später in die August–, Nord- und Freiheitstraße. 1977 starb er. Goldhochzeit hatte er noch mit seiner Magdalena gefeiert.

Termin: Am Samstag, 26. August (15 Uhr), lädt der Pferdestall zu einem Gedenkspaziergang zum Mühlenteich ein. Treffpunkt ist die Hoffmeisterstraße 25 in Büchen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.