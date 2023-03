Petra Pau über rechte Netzwerke

Sie spricht am Sonntag, 19. März, ab 17 Uhr im Deutschen Werkzeugmuseum, Cleffstraße 2-6, zum Thema „Kein Schlussstrich – Der NSU und der Umgang mit Kontinuitäten rechter Netzwerke“. Pau war Obfrau in den NSU-Untersuchungsausschüssen. Veranstaltet wird der Vortrag mit anschließender Diskussion vom Remscheider Kreisverband der Linken. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, aber per E-Mail möglich. -wey-