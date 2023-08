Petra Pau: „Rassismus ist ein strukturelles Problem“

Petra Pau (Die Linke) berichtete in Remscheid über ihre Erfahrungen als Obfrau in den NSU-Untersuchungsausschüssen.

Das sagt die Bundestagsvizepräsidentin bei ihrem Besuch in Remscheid über die NSU-Mordserie und das fortbestehende Problem des Rassismus.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. „Rechte Gewalt besteht fort. Und ein Schlussstrich bei Untersuchungen wäre ein fatales Signal.“ Diese Auffassung vertritt nicht nur die Fraktion Die Linke in Remscheid, sondern unter anderem auch eine prominente Vertreterin der Partei aus dem Bund. Petra Pau, Mitglied des Bundestages und Vizepräsidentin des selbigen, will Einblicke in ihre Arbeit geben, insbesondere in die vielen Stunden, die sie in den Untersuchungsausschüssen zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und dessen Morden verbracht hat. Dazu besuchte sie nun auch Remscheid.

Eigentlich wollte Pau schon im März, im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus, nach Remscheid kommen. Eigentlich. Doch eine Corona-Erkrankung hinderte die Politikerin zu dieser Zeit am Besuch. Dieser blieb für sie aber „eine Herzensangelegenheit“. Am Mittwochabend löste sie deshalb ihr Versprechen ein – und sprach auf Einladung der Remscheider Fraktion der Linken im Werkzeugmuseum über ihre Erfahrungen zum Thema rechte Gewalt.

Im Gepäck hatte sie vor allem Erfahrungsberichte, aus denen sie zentrale Erkenntnisse zog. Die vielleicht wichtigste: „Rassistische Vorurteile gibt es noch heute – und zwar inmitten unserer Gesellschaft.“ Deshalb gelte die Maßgabe der erhöhten Aufmerksamkeit weiterhin, wenn man Akzeptanz und Toleranz fördern wolle.

Diese Institution hilft gegen Rassismus vorzugehen

Nachdem sich das NSU-Kerntrio Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe vor etwa zwölf Jahren selbst enttarnte – dem Trio werden zehn Morde zur Last gelegt –, begannen 2012 die Untersuchungsausschüsse, denen Petra Pau als Obfrau beiwohnte. Was bei diesen ans Licht trat, habe sie nachdrücklich betroffen gemacht. Die Analyse rechter Netzwerke und Verbindungen zeige auf: „Rechte Gewalt ist kein Randphänomen. Rassismus ist ein strukturelles Problem.“

„Einzig eine lückenlose Aufklärung der Taten kann der Schlüssel sein.“

Dazu würden noch heute einige Institutionen beitragen. Allen voran der Verfassungsschutz, bei dem die Devise „Quellenschutz vor Strafverfolgung“ fortbestehe und der in der Vergangenheit eine hohe Verantwortung für das Wachsen rechter Bewegungen gehabt habe. Diesbezüglich könne „einzig eine lückenlose Aufklärung der Taten der Schlüssel zum Fortschritt sein“.

Am Ende der Veranstaltung stellte sich Petra Pau den Fragen der etwa 30 Besucher. Hierbei äußerte sie sich unter anderem zur Radikalisierung rechter Straftäter über das Internet, dem Fördern der Erinnerungskultur und über die Wichtigkeit, Opfern rechter Gewalt zuzuhören.