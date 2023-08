Peter Orloff und sein Kosaken-Chor

Remscheid. Er war der „Dschungelkönig der Herzen“, Produzent von Heino und Komponist des Maffay-Hits „Du“ – daneben ist Peter Orloff aber auch selber schon seit vielen Jahren als Musiker und Sänger erfolgreich. In diesem Jahr ist der 79-Jährige wieder mit dem Schwarzmeer Kosaken-Chor unterwegs, der runden Geburtstag feiert. Und kommt dabei auch nach Remscheid. Das Konzert am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19 Uhr in der Lutherkirche wird vom RGA präsentiert. Der Vorverkauf hat begonnen, Inhaber der RGA-Karte erhalten auf bis zu vier Tickets zehn Prozent Nachlass.