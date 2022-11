Peter Bornemann ist gestorben

Der Organisator von Jazzkonzerten hinterlässt eine große Lücke.

Remscheid. Er wollte noch viele Jahre und in Gesundheit Jazzkonzerte veranstalten. So antwortete Peter Bornemann 2020 auf die Frage des RGA, welchen Traum er hege. Jetzt ist Peter Bornemann mit 81 Jahren gestorben.

Der gebürtige Hamburger kam im Alter von sechs Jahren nach Remscheid. Mit Eintritt in den Ruhestand organisierte er hochkarätige Konzerte. „Swinging Ehringhausen“ hieß das Motto in der Gaststätte Richard Becker. Zuletzt spielten die Musiker im Restaurant Romanwoski. Bis zu 120 Gäste genossen die Abende in der Mebusmühle.

Für März 2023 hatte Peter Bornemann das nächste Jazzkonzert geplant. Ob und wie es weitergeht, ist offen, berichtet Küchenchef Mario Romanwski auf Nachfrage. Peter Bornemann hinterlässt eine große Lücke. -ric-