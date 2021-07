Perspektiven bieten: Diakonie stellt Werkstattatelier vor

Projekt Jobfit Plus

+ © Stefanie Knupp Andreas Bunge, Andreas Kauffel, Dirk Faust, Thomas Neuhaus, Florian Schäfer, Burkhard Mast-Weisz und Marion Morzik (v.l.).im Außenbereich. © Stefanie Knupp

In der Einrichtung wird das Projekt Jobfit Plus für Langzeitarbeitslose angeboten. Verschiedene Gewerke unter einem Dach untergebracht.

Von Stefanie Knupp

An der Kirchhofstraße entsteht etwas Besonderes. Moderne Stichwörter wie Upcycling oder Vertical Gardening haben dort Einzug gehalten. Die ehemaligen Räume von Blumen Vetter hat die Diakonie im Kirchenkreis Lennep angemietet, um dort das Projekt Jobfit Plus zu realisieren. Dieses richtet sich an Langzeitarbeitslose, die sich in sogenannten Multiproblemlagen befinden. Ihnen sollen neue Perspektiven in Richtung Arbeitsmarkt eröffnet werden. Gleichzeitig werden die Menschen individuell beraten. „Wir haben versucht, an die Bedarfe des Jobcenters anzuknüpfen und dabei unserem diakonischen Selbstverständnis zu entsprechen“, betonte Florian Schäfer, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Lennep. Das Jobcenter Remscheid fördert das Projekt und vermittelt die Teilnehmer. „Wir kümmern uns um jeden“, sagte dessen Geschäftsführer Dirk Faust. Die Menschen der Zielgruppe haben individuelle Probleme und benötigen Unterstützung. Bei Jobfit Plus lernen sie Tagesstrukturen kennen und knüpfen soziale Kontakte.

Das neue Werkstattatelier der Diakonie bietet Kapazitäten für 15 Teilnehmer. Fünf arbeiten dort bereits. Dabei gibt es mehrere Bereiche, wie Projektentwickler Andreas Bunge erklärte. Upcycling ist einer davon. Das bedeutet ganz grob erklärt: Aus alten Dingen etwas neues Wertvolles zu schaffen.

Altes Gewächshaus wird reaktiviert und zum Gemüseanbau genutzt

Im Außenbereich entsteht eine Gartenlodge, an den Wänden ist Platz für 400 Pflanzen. Die werden eben nicht am Boden gepflanzt, sondern in speziellen Taschen vertikal an die Wand. Außerdem gibt es eine Fahrradwerkstatt. Hinter dem Haus stehen noch zwei große Gewächshäuser, die viele Jahre nicht genutzt wurden. Dort wurde die Erde ausgetauscht, um Gemüse anzubauen und Pflanzen vorzuziehen.

Es tut sich einiges in den Räumlichkeiten, die nicht nur der Beschäftigungsmaßnahme Raum bieten, sondern auch Vereinen oder Initiativen als Treffpunkt dienen sollen. Am 13. Juli soll es eine große Einweihung mit allen Akteuren des Quartiers geben. Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz sieht in dem Projekt die Verbindung zwischen Chancen für Menschen, die lange arbeitslos sind, und einem wichtigen Baustein für die Stadtentwicklung. Gerade die Gartenarbeit könne zur Verschönerung des Stadtbildes beitragen. An Ideen mangelt es nicht, berichtete Andreas Bunge: „Wir haben Projekte für Jahre in der Pipeline.“