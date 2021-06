Personalnot behindert Lebensmittelkontrolleure

Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

In der Lebensmittelüberwachung schafft es das bergische Amt nicht, offene Stellen wieder zu besetzen. Jetzt wird mehr ausgebildet.

Bei den Lebensmittelkontrollen berichtet das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (BVLA) von Lücken in der Überwachung. Nur 3700 mal konnten die Kontrolleure in Remscheider, Solinger und Wuppertaler Betrieben turnusgemäß überprüfen, ob alles mit rechten Dingen zugeht, heißt es in dem Bericht für das Jahr 2016, der erst jetzt vorgelegt wurde. Dies waren 500 weniger als im Vorjahr und 400 weniger als vorgeschrieben. Als Grund wird Personalmangel angeführt. Der Arbeitsrückstand wird im gesamten Amt auf 8600 Mitarbeiter-Stunden beziffert.

Inzwischen seien die Kontroll-Rückstände zwar um 42 Prozent abgebaut, heißt es in dem Rechenschaftsbericht weiter. Dies sei aber nicht auf Neueinstellungen, sondern auf den engagierten Einsatz der Mitarbeiter zurückzuführen. Also nicht auf strukturelle Veränderungen in der Behörde. So habe man im vergangenen Jahr das Soll an Lebensmittelkontrollen aber zumindest wieder erfüllt.

Das BVLA mit Sitz in Solingen ist seit acht Jahren für amtliche Veterinärdienste und die Lebensmittelüberwachung im bergischen Großstädtedreieck mit seinen 629 000 Einwohnern zuständig. Zusätzlich zu den 3700 planmäßigen Kontrollen erschienen die Kontrolleure des Amtes in knapp 1800 Fällen außerplanmäßig – unter anderem aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung oder von anderen Behörden. Für die Lebensmittelüberwachung sind im Stellenplan des Amtes 17 Vollzeitmitarbeiter vorgesehen.

Behörde: Die Sicherheit der Verbraucher war nicht gefährdet

Die Sicherheit der Verbraucher sei zu jedem Zeitpunkt gesichert gewesen, beteuert der Solinger Rathaus-Sprecher Thomas Kraft. Es seien auch keine Erkrankungen gemeldet worden, die auf Mängel zurückzuführen waren, die vom BVLA zu kontrollieren seien.

Die vorgeschriebene Quote (siehe Kasten) sage nichts über das Risiko der zu entnehmenden Proben aus. Bei einer funktionierenden Lebensmittelüberwachung würden über die Regel-Kontrollen hinaus umfangreich risikoorientierte Kontrollen durchgeführt. Die daraus resultierenden Proben hätten den Verbraucherschutz ebenfalls gesichert.

Die offenen Stellen sind nach dem Bericht des Überwachungsamtes vor allem auf eine ungewöhnlich hohe Fluktuation in der Mitarbeiterschaft zurückzuführen. Die Wiederbesetzung der Stellen laufe zwar. Allerdings gebe es im Bereich der Lebensmittelüberwachung Probleme. Qualifizierte Lebensmittelkontrolleure seien auf dem Arbeitsmarkt sehr rar. Darum könnten einige Stellen auf absehbare Zeit nicht wieder besetzt werden. Kraft: Da brauchen wir Geduld, um die Lücken Stück für Stück zu schließen.“

Um dem Problem Herr zu werden, hat das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt drei Ausbildungsstellen zum Lebensmittelkontrolleur eingerichtet. So soll der eigene Nachwuchs innerhalb von zwei Jahren herangezogen werden. Die drei Stellen seien im Laufe des Jahres 2017 besetzt worden. Darüber hinaus habe man zwei befristete Stellen in unbefristete Stellen umgewidmet.

AUFGABEN BETRIEBE Das Bergische Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt ist für rund 9200 Betriebe zuständig. QUOTE Die Anzahl der planmäßigen Kontrollen richtet sich nach der Zahl der Einwohner im Zuständigkeitsbereich und der Einstufung der Betriebe in Risikokategorien.

Laut Kraft soll in Zukunft nicht nur mehr ausgebildet werden. Durch regelmäßige Rückstandsmeldungen und die zeitnahe Stellen-Neubesetzung will man Arbeitsrückstände in Zukunft möglichst schnell erkennen und diese abarbeiten.