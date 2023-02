Personalmangel legt die Kitas in Remscheid lahm

In der Lüttringhauser Straße sind nur zwei Gruppen offen.

Von Andreas Weber

Remscheid. Zwei Tage ist die Kita Lüttringhauser Straße momentan wegen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst geschlossen. Wie so oft in den vergangenen Jahren heißt dies für berufstätige Eltern, Ausweichlösungen für ihre Kinder zu suchen. Vergleichsweise sind die Tarifverhandlungen das kleinere Problem in der städtischen Einrichtung. Denn seit vielen Wochen herrscht in dem denkmalgeschützten Haus, das die Stadt 1990 von einer Werkzeugfirma übernommen hatte, ein nie dagewesener Betreuungsnotstand. Zwei der vier Gruppen sind geschlossen worden. „Wir haben momentan nur das Personal für 40 der 80 Kinder“, bedauert Peter Nowack, Kita-Koordinator im Jugendamt.

Vom 16. Dezember bis 10. Februar gab es in der Lüttringhauser Straße an 17 Tagen nur eine Notbetreuung für Berufstätige, die jedoch nur greift, wenn Mama und Papa arbeiten. Die Eltern sind verzweifelt. „Es hagelt Beschwerden“, räumt Nowack ein. Aber ihm sind die Hände gebunden. Das Personal fehlt. Nicole Nellessen-Paffrath und Tobias Paffrath gehören zu den Betroffenen in der Lüttringhauser Straße. Das Paar muss seine vierjährige Tochter zu Hause betreuen, mit den zweijährigen Zwillingen. Die Paffraths gehen davon aus, dass sich die ohnehin kritische Situation weiter verschlechtern wird, weil aktuell bei allen Familien abgefragt wird, an welchen Tagen und Tageszeiten eine Berufstätigkeit vorliege.

„Selbst die Notbetreuung kann gegebenenfalls nicht mehr aufrecht erhalten werden“, befürchten sie das Schlimmste. Dass es sich in der Lüttringhauser Straße 21 zuspitzt, hat den Grund, dass neben den ohnehin in allen Kitas grassierenden Krankheiten wie Scharlach, Grippe, Corona oder Bindehautentzündungen drei Schwangerschaften zu ärztlichen Beschäftigungsverboten geführt haben. Normalerweise beginnen diese sechs Wochen vor der Entbindung. Neben Mutterschutz greift seit Corona auch verstärkt der Infektionsschutz.

In der Lüttringhauser Straße handelt es sich bei den Kinderfreuden entgegenblickenden Erzieherinnen um Vollzeitkräfte. Das erschwert die Lage in einem Personalstamm, der bei der Stadt Remscheid unter den 419 Erziehern und Erzieherinnen zu 46 Prozent aus Teilzeitkräften besteht. „Die Leiterin, Frau Wünsche und ihr Team geben alles, um den Betrieb aufrechtzuerhalten“, versichert Nowack.

Die Lüttringhauser Straße ist kein Einzelfall. In der Sedanstraße sieht es ähnlich schlecht aus. „Mit dem Unterschied, dass es dort Krankenstände gibt, deren Ende absehbar ist“, meint Nowack. Einen Pool mit Springern gibt es bei der Stadt nicht mehr. Diese Kräfte sind in die normale Personalausstattung der 20 Kitas eingerechnet worden.

Viele Stellen sind unbesetzt, der Fachkräftemangel in deutschen Kitas ist groß. Die Gewerkschaft Verdi spricht bundesweit von einem drohenden Kollaps. Auch in den Remscheider Einrichtungen ist die Situation angespannt. Vorübergehende Abordnungen sind kaum möglich. „Die Anfragen an die Einrichtungen laufen natürlich, wo Fachkräfte zur Verfügung gestellt werden können“, meint Nowack. Er deutet an, dass die Lüttringhauser Straße vielleicht am Donnerstag eine Verstärkung erhält. Bestrebungen, neues Personal für die Stadt zu gewinnen, sind im Gange. „Aber es dauert einige Monate, bis jemand bei uns anfangen kann.“

Beim Jugendamtselternbeirat (JAEB) melden sich gefrustete Eltern, die entweder keinen Platz erhalten haben für ihr Kind oder den Betreuungsnotstand leid sind. JAEB-Vorsitzende Svenja Sondern-Leenen kennt die Probleme aus dem eigenen Haushalt. Ihr Sohn ist in der dreigruppigen evangelischen Kita Reinshagener Straße, die im Dezember auf der letzten Rille fuhr, weil das Personal auf vier geschrumpft war. Sondern-Leenen versteht die Eltern, die nicht mehr weiterwissen, aber auch die Arbeitgeber und die Stadt sowie andere Kita-Träger: „Ein Patentrezept gibt es leider nicht, um das Problem zu lösen.“ | Standpunkt

Sofortprogramm

Das Land NRW hat ein „Sofortprogramm Kita“ angekündigt. Die Maßnahmen sollen ein erster Schritt zur Personalgewinnung sein. Das Programm beinhaltet die Ausweitung der praxisintegrierten Ausbildung zum Kinderpfleger(in), eine stärkere Ansprache junger Menschen für ein Freiwilliges soziales Jahr (FSJ) in einer Kita und die Ausweitung der Einsatzmöglichkeiten der Ergänzungskräfte.