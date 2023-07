Schützenfest: Zwei Probleme belasten die Schausteller

Noch bis Dienstag geht das Schützen- und Heimatfest über die Bühne. Am Montag, 3. Juli, ist der Familientag.

Von Lena Spataro

Remscheid. Das Schützen- und Heimatfest geht seit Freitag zum mittlerweile 207. Mal über die Bühne. Da ist es kein Wunder, dass der Besuch der bunten Kirmesstände schon längst zur Tradition für viele Remscheiderinnen und Remscheidern geworden ist. Nachdem die Großveranstaltung 2022 coronabedingt noch vorsichtig eingeläutet wurde, ist das Programm in diesen Tagen wieder so vollgepackt und bunt wie zuvor. Aber es machen sich auch Sorgen bei den Schaustellern breit: Ihnen fehlen Mitarbeiter.

Ein Lied davon kann Tanja Eisbusch singen, die mit ihrem Mann einen Eis- und einen Churrostand mit Gebäck auf der Kirmes betreibt. „Wie in jeder Branche haben auch wir momentan Personalmangel.“ Mitarbeiter zu finden, das gestalte sich schwierig bis unmöglich. Daher müsse das Paar gelegentlich die Hilfe ihrer Freunde oder Bekannten in Anspruch nehmen. Auch ihre 16-jährige Tochter musste bei Not am Mann schon hinter den Verkaufstresen.

Dabei ist das nur eine zeitweilige Lösung für ein langfristiges Problem. Zum Glück hätten die meisten Besucher Verständnis, wenn es an den Buden mal ein wenig länger dauert. „Manchmal können sich die Kinder dann nicht direkt entscheiden, und alle müssen warten, aber die Leute sind ja in ihrer Freizeit hier.“ Da kann auch das wechselhafte Wetter am Wochenende die Laune nicht trüben. „Unsere Aufgabe als Schausteller ist es, gute Laune und Spaß zu verbreiten“, meint Tanja Eisbusch.

+ Natürlich dürfen auch Kuscheltiere nicht fehlen, die so manches Kinderherz im Sturm erobern. © Doro Siewert

So ließen sich die Besucher trotz dunkler Wolken und gelegentlichen Regenschauern nicht davon abhalten, das Kirmesgelände unsicher zu machen. „Selbst in den Ferien bleibt der Samstag immer der beliebteste Tag“, sagt Tanja Eisbusch. „Diese Saison ist bereits ähnlich erfolgreich wie die letzte. Nach Corona gingen die Besucherzahlen wieder nach oben.“

Evelyn Darmann, Inhaberin der Schlemmer-Ecke in der sechsten Generation, teilt das Personalproblem ihrer Kollegin. „Man findet einfach keine neuen Leute mehr.“ Nach der Pandemie sei der Mangel an verfügbarem Personal sogar noch schlimmer geworden.

„Die Parksituation ist mittlerweile eine Katastrophe.“

Neben Personal fehlen auch Parkplätze

In Remscheid sieht Darmann allerdings noch eine weitere Herausforderung. „Der Auftakt am Freitag war in Ordnung, hätte aber weitaus besser laufen können, wenn mehr Parkplätze zur Verfügung stehen würden.“ Darüber hätten sich Kunden und Anwohner gleichermaßen beschwert. „Die Parksituation ist mittlerweile eine Katastrophe“, so die Solingerin.

Der Blumenverkaufsstand, die Kita und die großzügigen Absperrungen rund um die Kirmes herum nähmen vielen Besuchern die Parkplätze weg. Besonders für junge Familien erschwere das den entspannten Kirmesbesuch.

Imbiss-Besitzerin sieht die Stadt in der Pflicht

Darmann sieht dabei in erster Linie die Stadt Remscheid und das Ordnungsamt in der Pflicht. „Jeder Parkplatz zählt. Die Stadt muss sich langsam mal Gedanken darüber machen, wieder eine normale Kirmes zu ermöglichen.“

Dabei stehen die Voraussetzungen in Remscheid gut. Bei den abwechslungsreichen Attraktionen für Groß und Klein können Adrenalinjunkies zum Beispiel auf dem Fighter in 42 Metern Höhe und bei einer Geschwindigkeit von 120 Stundenkilometern Loopings in der Luft erleben, während jüngere Besucher Dosenwerfen oder Trampolin springen können. Beliebte Klassiker wie Breakdance und Autoscooter sind ebenfalls wieder dabei.

Bis Dienstag, 4. Juli, haben die Kirmesliebhaber dabei auch die Gelegenheit, ein Backfischbrötchen zu genießen oder Kuscheltiere zu erspielen.

+ Ein Klassiker: Das Fahrgeschäft Breakdance verspricht wilde Touren in den Zweisitzern. © Doro Siewert

Familientag am Montag, 3. Juli 2023

Die Schützen- und Heimatkirmes öffnet regulär um 14 Uhr. Der Familientag wird am Montag gefeiert. Viele Fahrgeschäfte bieten geringere Preise an. Die Gastronomen erlassen 50 Cent auf alle Softgetränke. Am Montagabend sollen ab 19.30 Uhr der neue König, Prinz und Bürgerkönig gekrönt werden.

In den letzten Tagen fanden im Sinne der Brauchtumspflege eine Parade und ein Hauptfestzug der Schützen statt, der mit dem Einzug im Schützenhaus am Stadtpark endete. Amtierender Kaiser: Ingo Sondermann.