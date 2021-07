Partys und Co.: Hier feiern die Remscheider Silvester

Jahreswechsel

+ © Michael Schütz DJ Hotte sorgt bei der „Happy New Year Celebration“ im Miro für die passende Musik. Archivfoto: Michael Schütz © Michael Schütz

An Silvester gibt es in der Stadt zahlreiche Feten mit viel Musik. Auch Theater und Gemeinden bieten zum Jahreswechsel Programm.

Von Leon Hohmann

Das neue Jahr wird traditionell mit Sektkorken und Feuerwerk begrüßt. Viele Remscheider feiern nicht nur im Kreis von Familie oder Freunden – beliebt sind auch Partys und andere Veranstaltungen an Silvester. Der RGA hat einige Events am 31. Dezember zusammengestellt.

Partys

„Happy New Year Celebration“ heißt es im Miro in der Scharffstraße 5. Von 20 Uhr bis 2 Uhr morgens wird dort gefeiert. Dazu wird DJ Hotte auflegen. Nebst Getränken gibt es Bockwurst und Kartoffelsalat. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Ebenfalls wird das Jahr 2020 in der Tanzfabrik Remscheid begrüßt. Die „Welcome 2020“-Party startet um 21 Uhr. Je ein Glas Sekt geben die Betreiber an dem Abend aus, heißt es in der Ankündigung. Bis 5 Uhr kann hier Party gemacht werden.

Lesen Sie auch: Hier ist in Remscheid das Silvester-Feuerwerk verboten

Zu bekannten Klassikern der beliebten Queerbeet-Partys wird an Silvester im Déjà Vu im Lenhartzhammer getanzt. Ab 21 Uhr wird DJ Thomas für die passende Musik sorgen. Kurz vor Mitternacht wird dann ein Glas Sekt zum Anstoßen gereicht.

Das Restaurant Heldmann & Herzhaft lädt für den 31. Dezember zur „Silvester-Küchenparty“ ein. Dort wird ein umfangreiches Silvester-Menü geboten. Mehr Infos gibt es im Internet.

www.heldmanns-restaurant.de

Party nach der Vorstellung: Der 3. Remscheider Weihnachtscircus, der vom RGA präsentiert wird, feiert den Jahreswechsel mit seinen Gästen. Im Anschluss an das Programm findet dann ein Feuerwerk statt. Auch die Künstler feiern bei der Party im geschmückten Vorzelt auf dem Schützenplatz. Ein DJ sorgt für die richtige Musik. Los geht es um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf ab 20 Euro.

termine.rga.de

Weitere Veranstaltungen gibt es im unter anderem Serways-Hotel an der Talsperre (ab 19 Uhr) sowie im Restaurant Kromberg (17.30 bis 2.30 Uhr) und in der Villa Paulus (17.30 bis 1 Uhr). Im Bar Beya wird es ab 19 Uhr auch eine große Party geben. Karten (inklusive Getränk und Buffet) kosten dort 69 Euro.

Kultur

Zurück in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts geht es an Silvester im Teo Otto Theater. Sowohl um 15 als auch um 19 Uhr darf sich das Publikum bei „Glanz auf dem Vulkan“ auf eine exzentrische Musik-Revue mit Tanz, Gesang, Artistik, Humor und Frivolitäten. Karten gibt es für jede Vorstellung ab 26 Euro. Das Jugendticket kostet 5 Euro.

Tänze aus der West Side Story, Musical-Songs von Stephen Sondheim und vieles mehr gibt es im Cinestar am Hauptbahnhof zu sehen und zu hören. Dort werden zwar nicht die Berliner Philharmoniker auftreten – allerdings wird ihr fast schon legendäres Silvesterkonzert aus der Philharmonie ab 17 Uhr in das Remscheider Kino übertragen. Der Eintritt kostet 24,50 Euro pro Person.

Musik gibt es auch in der Lutherkirche. Dort spielt Jörg Martin Kirschnereit von 23 Uhr bis kurz vor Mitternacht auf der Orgel. Pünktlich zum Jahreswechsel reicht die Gemeinde dann ein Glas Sekt an jeden Besucher.