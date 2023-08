Wenn die Feuerwehr Hasten feiert, packen alle mit an

Hunderte Besucher, Brutzelbude, Kinderspaß und vieles mehr.

Von Sabine Naber

Remscheid. Wenn die Hastener Freiwillige Feuerwehr einmal im Jahr an ihrem Standort an der Oberhützer Straße in Hasten zum Fest einlädt, dann sind gleich zum Start am Freitagabend ein paar Hundert Gäste dabei.

Nach dem Fassanstich ging es um 20 Uhr mit einer zünftigen Party in und um die Fahrzeughalle herum los. Und für die passende Musik muss die Löscheinheit noch nicht einmal DJs einladen. Die hat sie genügend in den eigenen Reihen.

„Die Tanzfläche war proppenvoll. Wir konnten den Leuten ansehen, dass sie Lust hatten, abends mal wieder auszugehen“, waren sich Löscheinheitsführer Björn Ziebehl und sein Vertreter Christian Breitenborn einig. Besonders freute es sie, dass auch viel junges Publikum gekommen war.

Wer von den 42 Freiwilligen am Wochenende nicht arbeiten musste, der war in das Geschehen rund ums Fest eingebunden. Da galt es an den beiden Tagen die „Hastener Brutzelbude“ und das imposante Kuchenbüffet zu besetzen, Getränke auszuschenken und nicht zuletzt die Besonderheiten der Fahrzeuge – vor allem die des neuen Löschfahrzeugs mit vielen technischen Neuerungen – zu erklären.

Wichtig ist den Hastenern auch, dass die Kinder am Samstagnachmittag Spaß hatten. Dafür sorgten dann auch die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr mit einem Stand zum Entenangeln. Auch hatten sie zwei Holzhäuschen aufgebaut, auf die mit einem Schlauch Wasser gespritzt werden konnte, um ein imaginäres Feuer zu löschen. Gleich daneben stand die Hüpfburg mit der Rutsche. „Die Kinder sind ja vielleicht die Freiwilligen von morgen. Wir freuen uns sehr, wenn sie sich hier wohlfühlen“, betonte Christian Breitenborn.

Viele packen mit an, damit das Fest stattfinden kann

Unterstützung bekamen die Hastener am Nachmittag von den Kollegen der Berufsfeuerwehr, die ihre Drehleiter auf dem Platz positionierte. Am Samstagabend wurde dann wieder zur Party eingeladen, bevor am Sonntagmorgen aus der Tanzbar wieder ein Feuerwehr-Gerätehaus wurde.

„Um so ein Fest zu organisieren, braucht man mit Auf- und Abbau fünf Tage. Wenn da nicht alle aus unserer Einheit, inklusive der Partnerinnen oder Partner mitmachen würden, dann würden wir es nicht auf die Beine stellen können“, machte Ziebehl deutlich.