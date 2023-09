So war das Stadtteilfest in Hohenhagen

Nach Pandemie-Pause gab es wieder ein Stadtteilfest. Vor allem für Kinder gab es viele Aktionen.

Von Sabine Naber

Remscheid. Nachdem die ersten beiden Partys 2017 und 2018 auf dem Otto-Lilienthal-Weg gefeiert wurden, konnte das Stadtteilfest Hohenhagen nach der pandemiebedingten Pause am Samstag jetzt erstmals rund um das Gemeindezentrum Esche gefeiert werden.

„Und hier im Zentrum unseres Stadtteils geht es familiärer zu. Es ist zudem genügend Raum auf diesem Platz für die 18 Stände, die Bühne und die Zelte, in denen man sich ausruhen kann“, sagte Christian Vogt, der Vorsitzende des Fördervereins Wohnquartier Hohenhagen, der zum Stadtteilfest eingeladen hatte.

Gleich zum Start am Samstagmittag füllte sich der Platz, beim bunten Angebot war wohl vor allem an Familien mit Kindern gedacht worden – mit zwei Hüpfburgen, dem Tipi-Zelt und der Torwand, die der BV 10 aufgebaut hatte. Am Schminktisch wollten die Kids am liebsten wie Prinzessin Elsa aus dem Musical „Die Eiskönigin“ aussehen oder so bunt wie ein Regenbogen geschminkt werden.

Auf der Bühne präsentierten sich Kita-Kinder mit Tänzen und die Jugend-Theatergruppe der Kirchengemeinde, die Diakon Uwe Grund begleitet. Die Jugendlichen unterhielten die Gäste gekonnt mit lustigen Sketchen, die im Restaurant spielten. Mit einem großen Kuchenbüffet, mit dem Schülerinnen und Schüler des Röntgen-Gymnasiums ihre Abiturfeierkasse aufbesserten, und allerhand Herzhaftem war natürlich auch für Speis und Trank bestens gesorgt.

Am Abend stand die Coverband „American Pie“ für eine Stunde auf der Bühne und sorgte mit Ohrwürmern der 80er und 90er Jahre für Stimmung. „Anschließend ist After-Show-Party angesagt, und dann geht's ans Aufräumen“, gab Gastgeber Pfarrer Axel Mersmann die Richtung vor.

„2015 hatten sich Vertreter und Vertreterinnen aus Kindergärten, Schulen, Diakonie, Kirchen, Parteien und Vereinen in einer Stadtteilkonferenz getroffen und beschlossen, auf dem Hohenhagen gemeinsam ein Stadtteilfest zu organisieren“, schildert Mersmann die Anfänge. Und so konnte schon im Jahr darauf das erste Fest gefeiert werden. Seitdem habe der Förderverein Wohnquartier Hohenhagen die Planung übernommen, organisiere mit Unterstützung der ortsansässigen Institutionen und Vereine die Gemeinschaftsaktion.

Der Erlös des Stadtteilfestes geht an die Ärztliche Kinderschutzambulanz Bergisch Land.