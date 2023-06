Parodist Jörg Knör: „Am Urinal habe ich Kohl und Brandt geübt“

Der bergische Parodist Jörg Knör tritt nach vier Jahren wieder in der Klosterkirche auf: mit seiner Biografie.

Herr Knör, andere schreiben ihre Biografie, Sie spielen sie live. Was erwartet das Publikum am Sonntag bei „Jörg Knör, der Mann der Inge Meysel war“ in der Klosterkirche?

Jörg Knör: Es geht um einen Haufen Prominente und um mein Leben. Es ist meine Zeitreise als Über-60-Jähriger, aber auch die Zeitreise meines Publikums. Ich zeichne nach, wie ich bei Loriot synchronisiert habe, wie ich in Wuppertal Travestie à la Liza Minnelli und Zarah Leander gemacht und die Kostümabteilung des Wuppertaler Opernhauses zur Verzweiflung gebracht habe. Ich werde Blockflöte und Saxofon auspacken. Wer denkt, es ist ein Gag, wird am Ende mit offenem Mund dastehen . . . In Remscheid habe ich das Programm noch nie gespielt. Ich bin immer bemüht, mit etwas Neuem in meine Heimat zu kommen. 2019 war ich das letzte Mal in der Klosterkirche. Daher freue ich mich sehr auf Sonntag.

Ein Leben beinhaltet aber auch schlechte Phasen. Wie gehen Sie damit um?

Knör: Ich spare meine Scheidungen, meine Rückschläge und mein Scheitern nicht aus. Das Programm ist lustig, hat aber auch sentimentale Momente. Ich denke, ich bin auch ein bisschen die Hoffnung für junge Menschen, denen man vorhersagt: Aus dir wird sowieso nichts. Der Lebensweg ist oft ein Trampelpfad, den man gehen muss. Ich hatte nie eine vorbereitete Karriere. Mein Wunsch ist, dass sich Menschen in meinem Leben wiedererkennen.

Inwiefern greifen Sie Ihre Vergangenheit im Bergischen auf?

Knör: Es sind alles Ersterlebnisse: der erste Kuss, der erste Auftritt. Meine Showgrammatik und meine Serienausstattung für das Leben außerhalb des Bergischen Landes – 20 Jahre Köln, nun 11 Jahre Hamburg – stammen aus dem Bergischen. Alles, was ich an Vorlieben habe, was mir etwas bedeutet, hat hier seinen Ursprung. Mit meiner Mutter bin ich zum Beispiel als Kind gern auf den Markt nach Remscheid gegangen. Auf dem Zöppkesmarkt in Solingen habe ich das Zeichnen gelernt. Mit einem Zeichenblock von der Schule für 3 Mark habe ich dort als Kind schon Leute porträtiert. Ich habe einfach frech ein Schild aufgestellt – und das lief echt gut.

Das Programm heißt „Jörg Knör, der Mann der Inge Meysel war“. Wie fühlt sich das eigentlich an?

Knör: Es ist eine Hassliebe, sie ist mein Fluch. Witzigerweise werde ich nur auf sie reduziert. Der Titel stammt von einem Kollegen des Abendblatts. Ich habe mich so darüber aufgeregt! Ich will nicht immer mit dieser alten Frau verglichen werden. Und ich habe schließlich viel Aktualität in meinen Programmen. Aber der Titel ist so provozierend und polarisierend, dass ich ihn genommen habe. Ich muss diese Frau in ihrer ganzen Vielfalt, ihrem Ärger, ihrer Güte liebgewinnen und sie erspüren – fast wie ein Psychologe. Sie galt ja als Mutter der Nation. Und auch ich bin ein fürsorglicher Mensch. Wenn ich diese Frau mache, falle ich in eine Gefühlslage, die ich selbst kenne. Bei Helmut Schmidt denke ich an meinen Vater, er war ihm ähnlich. Wenn ich Helmut Schmidt mache, dann bin ich auch ein bisschen mein Pappa.

Welche Promis kommen mit?

Knör: Tante Tilly wird auftauchen, es wird die ganze Garde der Entertainer von Harald Juhnke bis Peter Alexander antanzen, Falco sagt was zu den Influencern, auch den Grand Prix Eurovision de la Chanson mit Udo Jürgens & Co. habe ich dabei. Und Frau Meysel kommt selbstverständlich auch. Heinz Erhardt und Trude Herr sind gemeinsam in der Fahrschule – da muss ich schnell wechseln mit den Stimmen. Dabei sind auch die Politiker, die ich damals in der Schultoilette in Wuppertal geübt habe: Am Urinal habe ich Kohl und Brandt sich unterhalten lassen. Ich habe das so exzessiv gemacht, dass mich der entnervte Hausmeister eingeschlossen hat.

Sie sind jetzt 63. Wo wollen Sie noch hin?

Knör: Ich bin sehr viel entspannter geworden mit dem, was das Auf-die-Bühne-Gehen für mich bedeutet. Ich werde nicht wie Jürgen Drews sagen, man lässt es drauf ankommen. Es kann sein, dass ich hier und da noch besondere Sachen mache. Zwei Dinge sind aber schon in der Vorbereitung: Ab August gibt es bundesweit in einer großen Galeriekette zwei Kunstserien von mir: Karikaturen von Promis in witzigen Situationen. Zudem möchte ich auf den letzten Metern ein eigenes Musikalbum machen. Ich werde nun mehr Zeit haben für Freunde. Zudem habe ich eine sehr schöne Dachwohnung an der Alster. Und ich koche gern, ich mag es scharf. Die Scoville-Challenge kann ich aufnehmen. Aber von mir kann man ja auch Schoten erwarten.

Karten

Wann: Jörg Knör tritt mit seiner Biografie „Der Mann, der Inge Meysel war – Eine Geschichte mit Geschichten!“ am Sonntag, 11. Juni, ab 18 Uhr in der Klosterkirche auf. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, ermäßigt 23 Euro.

www.klosterkirche-lennep.de

Wer: Der Komiker und Parodist Jörg Knör wurde 1959 in Wuppertal geboren. Ab 1990 moderierte er im ZDF „Die Jörg Knör Show“. Bei der Sat.1-Show „Talk im Tudio“ parodierte er in passender Verkleidung Promis. Zudem spielte er viele Bühnenprogramme. 2013 spielte er Blockflöte beim „Supertalent“ und imitierte Dieter Bohlen. Zuletzt war er bei „Promi Big Brother“ zu sehen.