Parken und Bahnfahren: So schneidet Remscheid ab

Roger Zwiehoff (l.) vom Automobil Club Europa (ACE) nahm gestern die P+R-Stellplätze am Bahnhof Güldenwerth in den Blick. Philipp Wallutat (FDP) und Sven Wolf (SPD, r.) informierten sich.

Auto Club Europa untersucht P+R-Parkplatz in Güldenwerth. Die Tester schauen sich Barrierefreiheit, Müllentsorgung und Sicherheit an. So hat Remscheid abgeschnitten.

Von Sabine Naber

„Kann Deutschland Park and Ride?“ – diese Frage beantwortet derzeit der Auto Club Europa (ACE) und untersucht in diesem Jahr mindestens 250 P+R-Parkplätze, nachdem in den Jahren vorher schon Parkhäuser und Parkplatzanlagen an den Bundesautobahnen überprüft und einem Check unterzogen wurden. Jetzt erkundeten die Prüfer die Anlage am Bahnhaltepunkt Remscheid-Güldenwerth: Mit einer Checkliste nahmen Roger Zwiehoff, Regionalbeauftragter des ACE, und sein Mitarbeiter Mark Grüning Angebot und Ausstattung, Sicherheit, Barrierefreiheit und zusätzliche Mobilitätsangebote die beiden Parkplätze rechts und links der Gleise in den Blick.

Schnell stellten sie fest, dass hier die Mindestanforderungen an diese Art von Parkplätzen zwar gegeben sind, aber eben auch nicht mehr: „Acht Punkte – der Durchschnitt liegt bei elf Punkten – kann ich geben. Das heißt, knapp bestanden“, so lautete das Fazit des Experten am Ende.

Lob gibt es für die beiden Behindertenparkplätze

Gut sei die etwa hundertprozentige Auslastung der Parkfläche, dass es zwei Parkplätze für Behinderte und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gebe. Auch für die Beschilderungen und die Stellplatzmarkierungen vergab er Punkte. Was fehlt, seien Verkehrsführungen für Fußgänger, E-Ladesäulen, ein Taxistand, die Möglichkeit, sich ein Fahrrad zu leihen, Fahrradboxen, eine Fahrrad-Reparaturbox und ein barrierefreies WC. „Und dass es weder vom oberen noch vom unteren Parkplatz einen barrierefreien Zugang zu den Gleisen gibt, ist natürlich ein großes Manko“, sagte Zwiehoff. Da tröstete es auch wenig, als er deutlich machte: „Von den rund 50 Anlagen, die ich bisher geprüft habe, konnte ich nur dem P+R-Parkplatz am Bahnhof in Wetter an der Ruhr eine exzellente Beurteilung geben.“

Wie die Punktezahl verbessert werden kann

Beim Gang über den unteren Parkplatz wurde bemängelt, dass es dort keine Mülltonnen und auch keine Sitzmöglichkeiten gibt. „Und auch die Behinderten-Parkplätze, die es hier gibt, nützen in der Praxis nichts, wenn man anschließend nicht barrierefrei zu den Gleisen kommt“, befand Zwiehoff.

Die Park-and-Ride-Parkplätze seien eine alte Idee, auf die jetzt unbedingt ein Investitionsschub folgen müsse.

Sensoren würden die Parkplätze noch verbessern

Wie man die Punktzahl erhöhen könnte, machte der Experte deutlich: „Ein barrierefreier Zugang für Rolli- und Rollator-Fahrende per Rampe wäre toll. Das ist zwar teuer, aber mit den Fahrstühlen an den Bahnhöfen gibt es oft nur Ärger. Entweder sie funktionieren nicht, oder jemand hat dort seine Notdurft verrichtet“, weiß Zwiehoff. Schneller zu erreichen sei eine Verkehrsführung für Fußgänger, die eingezeichnet werden müsste.

Sinnvoll fände es der Experte auch, wenn die Stellplätze mit Sensoren ausgestattet wären: „Dann kann man sehen, wie sie belegt sind und sie ans Verkehrsaufkommen anpassen. Auch P+R-Parkplätze, die mit Schranken ausgestattet sind – man steckt beim Rein- und Rausfahren sein Ticket in den Automaten – sorgen dafür, dass da vor allem Berechtigte parken können.“

Der Test

Mehrere Tausend P+R Parkplätze gibt es in Deutschland. Sie liegen meist an der Peripherie, wodurch der Autoverkehr in den Innenstädten reduziert wird. Wie gut sie ausgestattet sind, das checken jetzt gerade rund 700 Ehrenamtliche des ACE.